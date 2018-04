Nový módní trend: plastiky po porodu

Možná už to také znáte. Po porodu vám zůstala na břiše nevzhledná "klokaní kapsa", prsa se prověsila a poklesla a vůbec tělo už nevypadá tak, jak jste byla zvyklá před porodem. Pokud chcete následovat trendy, můžete si zakoupit módní balíček zákroků plastické chirurgie, který zahrnuje zmenšení břicha, operaci prsou a liposukci.

Tento typ zákroků po porodu je v současné době velmi módní po celém světě. Například v Británii vzrostl počet zákroků na upravení prsou a břicha z devíti na dvanáct procent, uvádí server msn. V roce 2007 pak devětapadesát procent členů americké asociace

plastických chirurgů uvedlo, že v předchozích třech letech zaznamenalo výrazný nárůst pacientek vyhledávající poporodní plastickou chirurgii. Většinu z nich prý přitom tvořily mladé matky, kterým velmi záleželo na jejich vzhledu a odmítly se smířit se změnami těla, které s sebou přineslo těhotenství a porod.

Co s vámi udělá porod

Je samozřejmé, že v průběhu těhotenství se kůže na břiše a především podbřišku vytáhne, nicméně ne u všech žen se vrátí po porodu zpátky. Navíc se v průběhu těhotenství mohou uvolnit přímé břišní svaly, které protínají břicho vertikálně, a břicho tak zůstane trvale vystouplé a vyboulené.

Prsa po porodu a kojení častou poklesnou, protože kůže, která je pokrývá, se vytáhne v důsledku zvětšení prsou. Problém je v tom, že u některých žen zůstanou prsa pokleslá i tehdy, kdy se zmenší na stejnou velikost, jakou měla žena před porodem. Prsy některých žen také ztratí po těhotenství objem.

Tyto změny jsou sice časté, ale nikoli nevyhnutelné. Mnoho matek, a mezi nimi i mnohonásobných, tyto problémy vůbec nezná. Ačkoli k jejich vzniku přispívá věk i váhový přírůstek v těhotenství, hlavním určujícím faktorem je vaše genetická predispozice.

Kritici a příznivci

Plastiky novopečených matek ale přidělávají vrásky na čele některých expertů, kteří upozorňují na patologičnost tohoto trendu. "Samozřejmě, že těhotenství mění ženské tělo, ale nejde o nemoc, která by se musela řešit chirurgickou operací," říká například psycholožka Diana Zurcekrmanová z National Research Center for Women & Families.

Tento trend je navíc jen logickým důsledkem toho, že naše kultura idealizuje mládí a dokonalou postavu. Psychologové upozorňují na to, že hojnost fotek těhotných celebrit a jejich snímků po porodu vzbouzí představu, že svou postavu získaly zpátky bez toho, aniž by musely hnout prstem. "Důsledkem toho je, že i krásné ženy s normální postavou chtějí po porodu plastiku, aby se přiblížily fotografiím, které jsou počítačově upravené. Navíc se stresují tím, že nevypadají stejně tak dobře jako herečky a modelky na fotografiích," říká Zuckermanová.

Příznivci poporodních plastik však argumentují tím, že mnoho dnešních matek nezastává pouze mateřskou roli. Mají profesionální a osobní život i mimo domov a v něm chtějí vypadat co nejlépe. Ženy se chtějí cítit ve svých tělech dobře a tato touha by se prý neměla kritizovat. Příznivci tak poukazují na to, že žena má právo vypadat stejně dobře jako předtím, než otěhotněla.

Plastiky a rizika

Kritici zároveň upozorňují na to, že kromě velkých finančních nákladů s sebou poporodní plastická chirurgie nese i lékařská rizika.

Studie sice ukázaly, že riziko je stejné v případě, že si žena nechá udělat najednou zmenšení břicha, plastiku prsů a liposukci, nebo když se tyto zákroky provádějí každý zvlášť. Nicméně odborníci upozorňují na nezpochybnitelný fakt, že čím víc zákroků si žena nechá dělat, tím větší zátěž je to pro její tělo, operace je obtížnější a riziko komplikací je větší. Ideálně by zákrok neměl trvat víc než čtyři hodiny. Ačkoli komplikace u tohoto typu operací jsou poměrně časté, život ohrožující problémy se vyskytnou je zřídka.