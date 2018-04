Nový módní ro(c)k 2008

V hlavní roli je černá barva s malými červenými akcenty, i kdyby to měly být jen červeně nalakované nehty.

IT´S A FINAL COUNTDOWN





Ospalá lady: rockerský styl smíchaný s velmi elegantní bílou halenkou: kožená bunda s nápletem v pase a nárameníky, bílá bavlněná košile s nabíráním, kožený pásek s masivní kovbojskou přezkou, džínová minisukně a černé leginy doplňte třeba vysokými kozačkami zvanými "koně".

WITH OR WITHOUT YOU





Dramatická kombinace: krátká projmutá kožená bunda, krajková halenka, úzké pruhované kalhoty a široký pásek s drobnými cvočky. Třešinka na dortu: brýle Pilgrim se skly do červena.

I WANT TO BREAK FREE





Holka s rytmem v těle: základ tvoří tričko s hudebním ornamentem, třeba saxofonem. Přidejte kožený kabátek s přezkami a červenou podšívkou, úzké kalhoty s tenkým proužkem a tenký pásek.

I CAN GET NO SATISFACTION





Metalový nářez: sako a kalhoty s kovovým leskem můžou hrát ve dne roli pracovního kostýmku a večer, když je doplníte klasickým tričkem se znakem Rolling Stones, v nich budete hvězdou každého koncertu. Místo pásku ovažte pas řetězem.

NOTHING ELSE MATTERS





Rocková dáma: blejzr z černé džínoviny, krátké šaty ze saténu a krajky se skládanou sukní, pumpky a červené lodičky. Jako doplněk stačí jeden velký černý prsten z korálků.

SHOULD I STAY OR SHOULD I GO





Hvězda odchází: doplňky s hudebními motivy vedou. Třeba krátké sako ozdobené notovou osnovou udělá hned z obyčejného kousku oblečení rockovou baladu. Úzké bokové kalhoty mají zajímavou kapsu na zip a kromě brýlí s červenými skly dolaďte celek malým červeným srdíčkem na řetízku.