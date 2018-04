Nový lesk na rty odhalí, zda má žena chuť na sex

Už z názvu lesku (Mood Swing Emotionally Activated Lip Gloss) je možné odhadnout, že nepůjde o obyčejné kosmetické zkrášlovadlo.

Tento lesk totiž obsahuje speciální substanci. Ta mění podle hormonální hladiny dámy svou barvu. Má pánům pomoci ze rtů ženy odhadnout, v jaké náladě jejich partnerka je. Odstíny se totiž mění podle toho, jak má dotyčná chuť na sex.

Lesk na rty, který odhalí ženinu chuť k sexu

Jedna tuba tohoto lesku vyjde na zhruba 350 korun a u každého balení je barevná škála, která pánům napoví, v jakém psychickém rozpoložení jejich milá zrovna je a zda je vhodné zkoušet na ni erotickou hru.

"Barva tohoto lesku se prostě mění přesně podle emocionálního rozpoložení ženy," tvrdí mluvčí společnosti Too Faced.

"Je to docela dobrá pomůcka na prolomení ledů na rande. Ale na denní nošení to není. Málokterá žena by chtěla, aby muž stojící vedle ní v autobuse přesně věděl, v jakém emocionálním stavu se nachází a že má chuť na sex," míní psycholožka Lorraine Adamsová.

Některé ženy si ovšem nejsou jisté, zda by to muži ocenili. "Chlapi jsou většinou nevšímaví a narozdíl od žen rozeznávají jen omezený počet barev," říká čtyřiadvacetiletá Lucie.

Objevil se také názor, že když si kupují rtěnku nebo lesk, tak právě kvůli tomu určitému odstínu. "Přijde mi dost nepraktické, aby se změnil na něco, co mi třeba vůbec slušet nebude," dodává sedmadvacetiletá Klára.