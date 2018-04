Nový lék na rakovinu zvyšuje šanci na přežití

Podle expertů, kteří ho vyvinuli a otestovali, se naděje na přežití zvýší až dvakrát. „Je to největší pecka mezi léky, jaké jsem za posledních deset let viděl,“ tvrdí doktor Tony Williams ze Synta Pharamaceuticals, kde se medikament zrodil.

STA-4783 pracuje tak, že zvyšuje v těle počet volných radikálů. Zdravé buňky před jejich ničivými účinky chrání, ale rakovinné nikoli. Takže radikály nádorové buňky napadají a ničí.

"Podávání toho léku rakovinným buňkám je dostane za kritický práh. Je to jako stále přidávat plyn u auta, které se řítí 150 kilometrů za hodinu. Po čase mu vybouchne motor. Normální buňky jsou jako dobře udržované vozy dodržující omezenou rychlost - snadno pak zvládnou i nepředvídatelné události. Starší generace léků na rakovinu byla příliš toxická, některé pravděpodobně napáchaly tolik škody co užitku. Tyto léky jsou mnohem bezpečnější. Je to velký krok kupředu a dává novou naději pacientům,“ potvrdil doktor Williams pro britský list Daily Express.

Nový lék prokazatelně jako první zvyšuje šanci na přežití u pacientů s pozdní fází melanomu – zhoubné rakoviny kůže. U pokusných osob došlo k dvojnásobnému prodloužení života ve srovnání s dosud dostupnými léky. Další pokusy by měly prokázat účinnost medikamentu na rakovinu vaječníků a leukémii.

Lék STA-4783 by měl být dostupný během tří let.