Novotný připravuje na Silvestra domácí Bailey ́s

PETR NOVOTNÝ A MIROSLAVA NOVOTNÁ

Kde, jak a s kým letos oslavíte Silvestra?

Petr: Letos oslavím Silvestra bizardním způsobem na startu Rallye Paříž-Dakar. Když to vyjde, budeme celá rodina v Paříži, oni pak pojedou domů, já do Dakaru.

Marie: Silvestra jsme doposud trávili doma. Letos si tatínek vymyslel, že pojedeme celá rodina do Paříže na start Rallye Paříž-Dakar. Tak uvidíme, jak to dopadne.

Díváte se na Silvestra na TV?

Petr: Celý život, asi od 12 let sedím každý rok s rodinou na Silvestra doma a sleduji všechny zábavné pořady na všech televizních kanálech a co nestihnu, to si nahrávám na video. Z profesionálních důvodů. Jen na sebe se v televizi nedívám, protože sebe znám.

Marie: Díváme se průběžně na všechny programy. Muž to neustále přepíná, takže vlastně vidíme všechno a nic.

Jak a čím přivítáte Nový rok?

Petr: Jsem abstinent, protože mi alkohol nechutná a dám si ho jen když musím. Piju tak maximálně čokoládový a vaječný likér. Na Silvestra připíjíme bowlí nebo šampaňským.

Marie: Jako obvykle ohňostrojem. Tatínek vždycky nakoupí 20-30 rachejtlí a o půlnoci je s dětmi na verandě pouští. Já držím v obýváku psa, který se rachejtlí strašně bojí.

Dáváte si předsevzetí?

Petr: Nedávám, jsem koncepční člověk, plány mám ppořád nějaké, předsevzetí si nedávám.

Marie: Tatínek si dává každý rok předsevzetí, že zhubne a já většinou něco podobně nesplnitelného.

Jaké je vaše oblíbené silvestrovské jídlo?

Petr: Umím Bailey ́s, který chutná k nerozeznání stejně, jako ten pravý likér. Na nápoj použijete: 2 kondenzovaná slazená mléka, 0,5 l whisky (může být i rum), 0,5 l uvařeného mandlového pudinku. Plechovky mléka neotevřené vložíme do kastrolu s vodou, tak aby byly skoro potopeny a vaříme 2 hodiny Vyjmeme a necháme vychladnout. Uvaříme pudink podle návodu na sáčku. Po uvaření občas zamícháme, aby se neudělal škraloup. Otevřeme plechovky a obsah vložíme do mixeru, přidáme pudink a začneme šlehat, přiléváme whisky a ochutnáváme. Varianta s rumem je levnější, ale není tak hebká. Odneseme na nejvzdálenější místo, nejraději do sklepa a necháme uležet. Čím déle, tím lépe. Podáváme vychlazené a s kostkou ledu.

Marie: Tradičně chlebíčky a jednohubky. Jsme naprosto nealkoholická rodina, dáme si maximálně trochu Baielys, které vyrábí náš tatínek.

DAGMAR A VÁCLAV HAVLOVI

(za oba odpovídá manželka)

Změnil se nějak Váš Štědrý den poté, co jste se stala manželkou prezidenta? Jak?

Štědrý den trávíme tradičně v kruhu rodinném, popřípadě s přáteli, kteří by jinak byli sami. Letos to bude moje 79letá přítelkyně.

Dodržujete nějaké zvyky, tradice?

Ano, chodíme pravidelně na půlnoční. Jíme kapra se salátem, zdobíme stromeček a dáváme si dárky.

Kdo připravuje štědrovečerní večeři?

Poslední léta jsme o Vánocích v lánském zámku i s nejbližšími příbuznými, proto připravují štědrovečerní tabuli vynikající lánské kuchařky. Salát ovšem koncipují střídavě podle manželova nebo mého speciálního receptu.

Jaký dárek dáte manželovi?

Je velmi těžké potěšit manžela dárkem, protože má velmi vytříbený vkus. Chci mu koupit značkové kravaty a nějakou misku na psací stůl z období secese.

Co děláte o vánočních svátcích? Navštěvujete své příbuzné či známé?

Strašně ráda. Je to překrásný čas pohody a naděje. Snažíme se potěšit se

s přáteli, na které přes rok nemáme čas.

BÁRA BASIKOVÁ A JAROMÍR PIZINGER

Dodržujete doma vánoční tradice?

Bára: V dětství nám rodiče připravili vždycky krásné Vánoce a já se teď snažím připravit stejně hezkou vánoční atmosféru pro své děti.

Jaromír: Žena a děti mě k tomu nutí, takže po letech ano. A jsem tomu rád.

Čeho byste se z vánočních zvyků neradi vzdali, Co je pro vás na Vánocích nejdůležitější?

Bára: Být celá rodina pohromadě.

Jaromír: Nejdůležitější je to, že je celá rodina pohromadě a bez mobilů.

Kdo kupuje stromek, kdo ho zdobí?

Bára: Stromeček kupuju já, zdobí ho holčičky.

Jaromír: Každý rok to slibuji já. Kupuje žena a děti ho zdobí.

Kdo kupuje (kuchá, obaluje, smaží) kapra?

Bára: Dřív to obvykle byla babička nebo teta, letos poprvé nám štědrovečerní večeři připraví šéfkuchař z naší restaurace.

Jaromír: Kapra jsem jedl naposledy o Vánocích v jedenácti letech. Vánoce pro nás nejsou o vaření.

Zpíváte u stromku vánoční koledy?

Bára: Já a děti zpíváme, Jaromír naslouchá. Nejraději máme „Pásli ovce Valaši“.

Jaromír: Zkoušet zpívat vedle zpěvačky je pro mne trauma, takže poslouchám ženu a děti.

Držíte advent, chodíte na půlnoční, navštívíte betlém?

Bára: Čtyři týdny před Vánoci vyzdobíme s holčičkama byt, pouštíme si koledy, zapálíme svíčky, chodíme do kostela na jesličky.

Jaromír: Adventní dění pozoruji trochu z povzdálí, ale na betlém se s dětmi podívat půjdu.

LIBĚNA HLINKOVÁ A IVAN HLINKA

Pečete cukroví? Máte nějaký oblíbený recept?

Liběna: Letos budu péct cukroví úplně poprvé! Dřív mi ho vždycky napekla bývalá tchýně. Oba máme s Ivanem nejraději rohlíčky a ořechové košíčky.

Ivan: Cukroví rozhodně nepeču, ani ho k vánocům nijak nepotřebuju. Sním ho minimálně. Mám raději maso.

Co by vám o Vánocích nejvíc chybělo?

Liběna: Rodina. Mám vánoce strašně ráda, hlavně pro tu sváteční pohodu, kdy se všichni pohromadě sejdeme doma. Miluju také české pohádky, kdybychom museli být o Vánocích v Americe, právě ty televizní pohádky by mi tam moc chyběly.

Ivan: Moje žena.

Přibíráte o svátcích, držíte pak nějaké diety?

Liběna: Kdybych se nehlídala, asi bych přibírala. Občas mě to popadne a jdu si zacvičit, ale nejsem v tomhle žádný vytrvalec.

Ivan: Občas se se ženou na to téma popichujeme, ale já si z kil nic nedělám. Rád se dobře najím. Mám rád husté polévky, guláš, maso.

Kdo vaří štědrovečerní večeři?

Liběna: Já vařím domácí knedlíčkovou polévku s nudlemi a bramborový salát.

Ivan: Smažím vepřové řízky a řízky z kapra a opékám klobásu.

Kdo a kdy nakupuje dárky?

Liběna: Většinu dárků nakupuju já, začínám už koncem léta. Pak při každém úklidu šmejdím, kde co má pro mě schovaného Ivan a pořád nic, pak začínám být neklidná, že pro mě snad nic nemá. Ale vždycky tam pak něco je. Dárky pro ostatní členy rodiny kupuju také většinou já. Ivan nakupování nesnáší.

Ivan: Nakupuju na poslední chvíli a navíc nikdy nevím co. Obyčejně zvítězí obrázek, nebo socha.

ZORA JANDOVÁ A ZDĚNĚK MERTA

Jak dlouho dopředu sháníte vánoční dárky? Nebo je chystáte na poslední chvíli?Zd: Jsem člověk intuice a relativně rychlého rozhodování. Když koupím

dárek v říjnu, nemůže vydržet do prosince. A tak se mi stává často, že na

Vánoce žádné dárky zrovna nemám.

Zora: Dárky sháním v průběhu celého roku a taky průběžně rozdávám, takže

je pak sháním na poslední chvíli. Zato naše Viktorka má pro všechny dárky

zabalené už v září.

Kolik tak přibližně utratíte za vánoční dárky?

Zd: To opravdu nevím, ale tak nějak si myslím, že to moc nebude.

Zora: Přibližně tolik, kolik stojí v tu dobu Lego, knihy a ponožky ...

Co by podle vás partnera určitě potěšilo ?

Zd: Mého partnera by potěšilo, kdybych se konečně zeptal, kdy přesně

jsou Vánoce.

Zora: a) Kdyby bylo uklizeno bez úklidu.

b) Kdyby kapr neměl kosti.

c) Kdyby se zrušily Vánoce.

Domlouváte se na dárcích dopředu, nebo lpíte na tom, že musí jít o překvapení? Dárky pro ostatní nakupujete s partnerem společně, nebo každý zvlášť?

Zd: Já rozhodně lpím na překvapení. Společně se Zorou nakupujeme máloco

a málokdy, ale je to skoro vždycky sranda.

Zora: Desetiletá Viktorka každoročně píše DOPIS JEŽÍŠKOVI, což je mnoho

hustě popsaných papírů. Tyto úřední žádosti vymýšlí a píše i za nás.

Vzhledem k tomu, že k některým dárkům se nikdo nehlásí jako dárce,

předpokládám, že Ježíšek existuje. Dárky jinak tajíme mezi sebou navzájem,

dokonce i ty, které si kupuju já „od Zdenka“. Ten bývá potom velmi

překvapený, co mi to vlastně dal!

Jak dlouho jste v dětství věřili na Ježíška?

Zd: Pravdu díc, moc si to nepamatuju. Ovšem naše Viktorka věřila na Ježíška o několik let déle než bych u ní předpokládal - nebo to aspoň hrála. Prostě přání otcem myšlenky. Já mám rád pohádky - takže tento aspekt Vánoc je mi velmi sympatický. Do jisté míry věřím stále.

Zora: Ježíšek nosí dárky tomu, kdo na něj věří. Jakmile o něm jen na chvilinku zapochybuje, už od něj nic nedostane. A jak jsem již uvedla, stále se nám pod stromečkem objevují dárky neznámého původu...

VÁCLAV VYDRA A JANA BOUŠKOVÁ



Týká se Vás předvánoční gruntování?

V.V.: Ne. Jen když jsem vyzván, abych s něčím pomohl. Ale to nebývá, zaplať bůh, často.

J.B.: Vlastně ne, u nás je pořád čisto.

Zvete si domů na některé práce úklidovou firmu?

V.V.: Ano.

J.B.: Ano. Proto je čisto. Máme čtyřmetrové stropy a to bych sama nezvládla.

Máte nějak domácí práce rozděleny? Jak?

V.V.: Mám si po sobě uklízet. Někdy to nestíhám.

J.B.: Společně jezdíme na koni, lyžujeme, Vašek ještě hraje tenis, střílí a občas dá nádobí do myčky a pustí ji. Ostatní práce dělám já, nebo mi pomáhá máma.

Máte oblíbenou domácí práci?

V.V.: Ne.

J.B.: Ráda vařím, ale ne denně.

Kdo u vás při uklízení rozděluje práci?

V.V.: Jana.

J.B.: Já

Držíte advent - a s ním spojenou adventní výzdobu?

V.V.: Jen jmelí, a svíčky na stole.

J.B.: Začli jsme ho držet asi před osmi lety.

Co doma na Vánoce nesmí chybět?

V.V.: My.

J.B.: Hlavně nesmějí chybět ti, které miluju.

Máte nějakou radu jak přežít vánoční úklid?

V.V.: Neuklízet.

J.B.: Mít uklizeno.