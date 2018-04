Novotný na Vánoce připraví rodinnou specialitu

„První je kapr po židovsku neboli na modro, tou druhou kapr na černo. Pokaždé jsem si říkal, že se musím pečlivě dívat a zapamatovat si, jak je maminka

připravuje. Zemřela ale dřív, než jsem si recepty stačil zapsat. Byl jsem z toho strašně nešťastný. Marně jsem několik let recepty sháněl. Nikdo je neznal, až letos po mnoha letech se mi je podařilo získat. Na Štědrý večer je tedy letos poprve zkusím připravit a obnovit rodinnou tradici,“ řekl Petr Novotný.

I když je umělec ze staré židovské rodinny, tradiční obyčeje židovské diaspory nedodržuje. Bez problémů konzumuje vepřové maso i jiné Židům zapovězené pokrmy. Klasickým způsobem slaví i křesťanské Vánoce.

„S tím nemám vůbec žádný problém. Nejsem věřícím člověkem, věřím pouze ve vlastní schopnosti. Vánoce prostě vnímám jako hezký obyčej a pěkné svátky.“

Populární bavič tvrdí, že nejkrásnější Vánoce prožil před deseti lety. „V dvaadevadesátém roce jsme se s manželkou rozhodli, že i přes náš poněkud pozdní věk chceme ještě další dítě. Udělali jsme rodinnou poradu i s dětmi, a vzájemně jsme si to odsouhlasili. Jenže ono pořád nic nepřicházelo. Tak jsme se pomalu s naším přáníčkem loučili, ale pod vánočním stromečkem mi žena oznámila, že čekáme miminko. Byli jsme strašně šťastní. Okamžitě nás to inspirovalo k výrobě dárků pro naše rodiče. Všichni od nás dostali malovanou poukázku na vnučku nebo vnouče, protože jsme tehdy ještě netušili, co se narodí. Nakonec se narodila Sonička,“ usmál se umělec.

Petr Novotný tráví během roku mnoho času cestami do zahraničí. Na Vánoce ale striktně odmítá kamkoliv jezdit. „Ještě nikdy jsem na Vánoce od rodiny neodjel a nikdy nebudeme ani společně slavit Vánoce v cizině. Rodina má být pohromadě a tyto svátky má oslavit tam, kde je doma. A to platí i o Silvestru,“ řekl rozhodným hlasem Petr Novotný.