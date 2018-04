Zdrogované matky rodí děti s absťákem. Ten je zbytečně často zabije

Podle amerických údajů se v zemi v roce 2013 narodilo 27 tisíc dětí, které trpěly novorozeneckým abstinenčním syndromem, což je pětkrát víc než v roce 2003. U miminka se závislost na drogách projevuje zejména třesením, velkou plačtivostí, průjmy a častým zvracením. Miminka jsou přecitlivělá a rozplakat je dokáže i nejmenší podnět, trpí záchvaty kýchání a dalšími obtížemi.



Třesení a usedavý pláč

To si prožil i Braxton, který se narodil se závislostí své matky na metadonu (droga užívaná jako substituce heroinu), která se projevovala třesením a přecitlivělostí, i po více než roce má problémy s krmením. Jeho matce Clorisse Jonesové se podařilo dostat do programu nemocnice Johna Hopkinse pro závislé těhotné ženy. A právě tomu vděčí za to, že se o Braxtona snaží starat mnohem lépe než o svého prvorozeného Jacobyho, u kterého byla zbavena rodičovských práv.



Když na Clorissu přicházely porodní bolesti s Jacobym, namísto balení tašky do porodnice a obvolávání rodiny si šla šlehnout heroin. Po návratu z porodnice pak pokračovala v užívání heroinu. „Lidi se mě často ptají, jak jsem byla schopná něco takového dělat. V tu chvíli mě nezajímalo nic jiného, než abych se zfetovala, jsem velmi sobecká,“ popisuje Clorissa svou smutnou minulost. Nyní se snaží abstinovat s pomocí lékařů, kteří pomáhají jí i Braxtonovi.



Povinnosti nemocnice

Ve Spojených státech amerických platí od roku 2003 zákon, který poskytovatelům zdravotní péče ukládá povinnost informovat o novorozencích s abstinenčními příznaky sociální pracovníky. Matka závislá na drogách totiž nemusí být schopná se dostatečně o dítě postarat, protože její prioritou jsou drogy a jejich shánění. Sociální pracovníci by se měli ujistit i o tom, jak vypadá rodinné zázemí a v jakých podmínkách žena s dítětem žije.



Za posledních deset let bylo v Americe evidováno narození 130 tisíc novorozenců s abstinenčním syndromem, ale zřejmě se jich narodilo mnohem víc. Pracovníci agentury Reuters dohledali za posledních pět let sto deset případů, kdy novorozenec s abstinenčním syndromem byl propuštěn s matkou domů bez dalšího zjišťování, a následně kvůli matčině závislosti zemřel.



Zbytečné oběti

Jednou z obětí byl i syn Reanne Pedersonové Avery, Reanne ho zfetovaná zalehla, když usnula při kojení pět dní po porodu. Přestože Pedersonovou sestry přistihly při lži ohledně předpisu na návykové látky a její syn byl podle nemocničních záznamů přecitlivělý na podněty (což je jeden z příznaků novorozeneckého abstinenčního syndromu), nikdo ho netestoval na přítomnost drog, ani nekontaktoval sociální pracovníky.



Pedersonové se po odpykání trestu za zabití z nedbalosti podařilo s drogami díky terapii přestat. Nyní si plně uvědomuje svou vinu a své chyby a snaží se varovat ostatní těhotné ženy: „Dnes už vím, co jsem udělala špatně, ale když užíváte drogy, připadá vám to v pořádku,“ dodává smutně.



Jak je to v Česku?

Děti s novorozeneckým abstinenčním syndromem se bohužel rodí i v České republice. Jak postupují české nemocnice a porodnice?



„Při podezření na abusus drog je provedeno toxikologické vyšetření. Pokud výsledky tohoto testu jsou pozitivní, novorozenecké oddělení kontaktuje sociální pracovnici nemocnice, která pak navazuje kontakt jak s matkou, tak i s dalšími sociálními pracovišti v místě bydliště matky,“ vysvětluje profesor Richard Plavka z Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze. „Sociální pracovnice nemocnice tak může neprodleně začít s matkou pracovat a aktivně se podílet na řešení vzniklé situace, tak aby bylo dosaženo co nejlepšího výsledku pro dítě,“ dodává primář neonatologického oddělení.



Podobně jako zařízení v nemocnici Johna Hopkinse v USA pak pomoc drogově závislým těhotným a matkám s dítětem nabízí v Česku Sananim ve své Terapeutické komunitě Karlov. Po prodělání detoxikace se tu matky učí o své děti starat po všech stránkách, účastní se terapií na podporu své abstinence a pracovníci se s nimi snaží překonat obtíže odvykání, ale i ty psychické, ekonomické a sociální. Zároveň je zajištěna odborná lékařská péče pro děti, které v komunitě žijí v odpovídajícím zázemí a mají také větší šanci na láskyplnou péči od své matky.