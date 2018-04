Novorozenec si na dvojče týdny počká

"Je to první případ v Rumunsku," řekla podle agentury AP gynekoložka Elena Mihalceanuová z nemocnice ve městě Cuza Voda na severovýchodě Rumunska, kde se dítě narodilo.

"Takové případy jsou světově unikátní. V praxi se v podstatě nestávají, odborná literatura je však popisuje," říká pražská gynekoložka Pavla Slavíková.

Dvojčata byla podle Eleny Mihalceanu počata ze stejného vajíčka v květnu, ale každé má svoji placentu. Třiatřicetiletá matka Maricica Tescuová má totiž v důsledku vrozené vady dvě dělohy - jednu normálně vyvinutou a druhou menší.

Porodní bolesti dostala ve 29. týdnu těhotenství a při komplikovaném porodu přivedla na svět chlapečka. Vážil jen 1,6 kg a neměl zcela vyvinuté plíce. Lékaři ho připojili na přístroje. Nyní už však chlapeček dýchá sám. Zůstává v nemocnici, ale podle lékařky se mu daří dobře.

Podobných případů jako je Maricica Tescuová je podle gynekoložky Mihalceanuové jen asi deset na světe.

"K rozdělení dělohy dochází u holčiček už v prenatálním stádiu. Děloha se vyvíjí pojením dvou trubic. Když se tyto trubice spojí špatně, může vzniknout jakási dvojitá děloha. Každá z částí pak samozřejmě funguje hůř než normální zdravá děloha," vysvětluje MUDr. Slavíková.

"Jen se mi nezdá, že by dvojčata byla jednovaječná. Ta totiž vždy mají společnou placentu," říká.

Druhé dítě by mělo přijít na svět v řádném termínu koncem ledna. "Nelze říct, jak na tom bude. Jde o to, jak moc utrpělo porodem prvního dítěte," říká Pavla Slavíková. "Teoreticky by plod mohl být i zdravější a silnější - protože zůstává déle v děloze," vysvětluje.

Dvojčata se obecně rodí dřív a mívají nízkou porodní váhu. Většinou ale nedostatky během prvních měsíců života doženou. Na ta rumunská už doma čeká jedenáctiletý bratr.