Novorozenců je nejvíc za deset let

Každým dnem očekává, že pojede do porodnice. Jana Novotná z Brna bude mít své první dítě v osmadvaceti letech.

"Nejdřív jsme si zařídili bydlení, máme jistotu v práci i ve vztahu a teď se už můžeme soustředit jen na dítě. Nemusíme řešit existenční problémy, jak se stalo kamarádkám, které šly na mateřskou hned po maturitě," vysvětluje Novotná, proč narození dítěte odkládala.

Podobně odpovědně jako Jana Novotná dnes přistupuje k zakládání rodiny většina lidí. A tento přístup už, zdá se, přináší ovoce. Za letošní první čtvrtletí se podle právě zveřejněné zprávy Českého statistického úřadu narodilo 24 232 dětí, tedy o více než 700 než za stejné období loňského roku.

Letos poprvé po dlouhé době také začalo ubývat rozvodů. Další dobrou zprávou je, že české porodnice nyní praskají ve švech, děti si totiž začaly na prahu třicítky pořizovat silné ročníky sedmdesátých let.

"Lidé zjišťují, že plánovat rodinu je vhodné a užitečné," říká sexuolog Ondřej Trojan. Podle jeho názoru se pozitivně projevila osvěta v oblasti sexuálního života. I díky ní letos znovu výrazně poklesl počet potratů. Od ledna do března jich lékaři provedli v Česku 10 199. Tak málo jich bylo naposledy v roce 1957.

Pro srovnání: ještě před dvaceti lety končívalo umělým přerušením skoro sto tisíc těhotenství v Česku ročně, nyní jich je kolem třiceti tisíc.

"Tato generace dětí je poučenější a zodpovědnější, než jsme bývali my. Mladí lidé se sice nevyhýbají sexuálním aktivitám, ale obvykle to nekončí hned souloží, jako se to stávalo před lety," říká ředitel Základní školy v pražské Kuncově ulici Pavel Petrnoušek.

Jak říká, ve školách se zlepšila sexuální výchova. "Navíc přibývá dětí, které mohou o sexu mluvit volně doma se svými rodiči. Tím pádem v osmé třídě všichni vědí, k čemu je kondom a jak je užitečná antikoncepce," dodal Petrnoušek.

Pro lidi, kteří plánují rodinu, však ztrácí na důležitosti oddací list. Počet sňatků dlouhodobě zůstává na stejné úrovni. V letošním prvním čtvrtletí si své ano před oddávajícím slíbilo 5458 párů, vloni jich bylo jen o 225 víc.

Stoupá tedy počet dětí, které se rodí svobodným. Vloni už bylo nemanželské skoro každé třetí dítě.

"Čekáme, že toto číslo ještě poroste, protože v některých evropských zemích, jako v Estonsku či Norsku, se svobodným rodí přes padesát procent dětí," podotýká Terezie Kretschmerová z Českého statistického úřadu.

"Systém sociálních dávek tuto situaci spíše podporuje, takže lze očekávat další zvyšování procenta dětí narozených mimo manželství," míní sociolog Aleš Burjanek.