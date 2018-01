Novoroční dress code porušila nevhodná luxusní kabelka

Prezident i premiér pro letošní slavnostní oběd zvolili černou barvu. Miloš Zeman k tomu přidal kravatu ve vínové barvě, zato Andrej Babiš zůstal věrný své oblíbené modré. Stejnou barvu šatů zvolila i první dáma, zatímco manželka premiéra přišla v koktejlkách, které ladily s kravatou prezidenta. Nabízí se otázka, zda-li to byla náhoda, nebo byly páry předem domluvené.

„Kancelář prezidenta se vždy spojí s kanceláří premiéra, aby se domluvily na barvě obleku. Ta by měla být jednotná. Nefunguje to ale tak, že se oba páry domlouvají, co budou mít na sobě,“ říká odborník na etiketu Ladislav Špaček.

Prezidentovi i premiérovi nelze formálně nic vytknout. Také délka i barva šatů obou dam je v pořádku. Horší je to s doplňky premiérovy manželky. Boty a světlá kabelka s komponenty - byť je z prestižního italského módního domu Valentino - zbytečně poutají pozornost.

Při výběru vhodných šatů a obleků musí všichni účastníci slavnostního oběda brát v potaz, že jde o formální akci se státnickými pravidly. „Pánové mohou zvolit oblek na denní nošení, který bude mít šedou, modrou či černou barvu. K tomu kravatu a přiměřeně padnoucí košili. Měli by mít také polobotky,“ popisuje Ladislav Špaček.

Dámy by pak měly mít koktejlky k délce ke kolenům či kostýmek a uzavřené lodičky. Pozor by si měly dát na barvy. „Mladší ženy mohou volit svěží, jasnější barvy, jako je například lososová, starorůžová či meruňková. Starší dámy by měly volit tlumenější barvy, jako je bordó, tmavě modrá, fialová. Vypadá to pestře a zajímavě,“ popisuje odborník na etiketu.

Obě manželky by též měly dbát na to, že jsou pouze doprovodem, a proto by na sebe neměly poutat příliš pozornosti. Tabu je přehnaný výstřih či ramínka. „Výstřih by měl být pouze decentní a také délka rukávu by měla být minimálně pod loket,“ upozorňuje návrhářka Mirka Talavašková.

Dodává, že faux pas jsou holé nohy bez punčoch, výrazné šperky a také přehnaně velká kabelka. „Při takové příležitosti se nosí psaníčko, nebo žena kabelku vůbec nemá,“ uzavírá návrhářka.