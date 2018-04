Novoroční detox pleti: pět kroků, které zvládnete už během víkendu

O tom, že si ho pokožka po vánočních svátcích zaslouží, není pochyb. Málokdo z nás se totiž během posledních dvou týdnů nedopustil některého „hříchu“. Přejídání, alkohol, spousta sladkostí a méně spánku, než by bylo třeba – nic z toho pleti dvakrát nesvědčí.



Nebudeme si ovšem nalhávat, že svých rozhodnutí dát si půlnoční svačinku nebo skleničku vína navíc litujeme. Raději se pojďme podívat na pět snadných kroků, jak pleť po Vánocích detoxikovat. Bude na to stačit jeden prodloužený víkend.

1. krok Vyhněte se pokušení

Zbytky bramborového salátu, cukroví od babičky nebo nedopitá lahev vína. Rozdejte je, vyhoďte je, dojezte je. A zbylé místo v lednici nebo spíži zaplňte ovocem, zeleninou, celozrnným pečivem, oříšky, luštěninami. Nezapomeňte, že pleť ocení nejen vitaminy a minerály z kosmetiky, ale i ty, které přijímáte v jídle.



2. krok Večer zůstaňte doma

„Když detoxikujete, snažte se vyhnout společenským povinnostem,“ poradila britské Marie Claire výživová poradkyně Francine White. „Je důležité hodně odpočívat a spát. Navíc když vyrazíte ven, budou vás bombardovat různá lákadla.“ Pleť bude ráda, když si na pár večerů odpočinete od make-upu, zakouřeného prostředí a neodolatelného pytlíčku chipsů.

3. krok Dopřejte si kvalitní masku

Pleťová maska, to je jeden z nejefektivnějších, a přesto nejzanedbávanějších kosmetických produktů. Pleť dokáže během chvilky vyživit, vyčistit, projasnit či vyhladit, zbaví ji odumřelých buněk, a ještě ke všemu vám poskytne skvělou výmluvu k nicnedělání. Vyberte si tu svou podle typu pleti a nešetřete na ní.

Nebo zvolte domácí variantu z přírodních surovin, třeba tu extra výživnou podle kosmetičky Simony Klučiarovské ze studia Bomton Florentinum:



Avokádová maska Půlku avokáda smícháme s jednou čajovou lžičkou medu a jednou polévkovou lžicí tvarohu. Aby hmota rychle nezasychala, přidáme trochu vody. Ze surovin vytvoříme jemnou kaši a tu aplikujeme na pleť. Maska má regenerační, uklidňující, hydratační a zjemňující účinky a je vhodná pro suchou i citlivou pleť.

4. krok Hydratujte stejně jako v létě

Zimní svátky obvykle nejsou obdobím, kdybychom svému organismu i jeho největšímu orgánu (ano, kůži) dopřávali hodně vody. Tentokrát na to jděte hned několika cestami: úplně vynechte alkohol, kávu a limonády, zato pijte minerálku, kohoutkovou vodu nebo bylinkové čaje. Skvěle fungují i polévky nebo ovocné a zeleninové smoothies. A aby byla pleť opravdu svěží, ošetřete ji každý večer hydratačním sérem. Výsledky uvidíte už po několika použitích.



5. krok Vylepšete svou každodenní rutinu

Ať se nám to líbí, nebo ne, přelom roku je čas bilancování. Nebojte, to kosmetické bývá obvykle daleko zábavnější než rozjímání nad osobním či pracovním životem. Postupujte podobně jako při probírání šatníku. Ze své koupelny a kosmetické taštičky nejprve vyhoďte vše, co je prošlé.



Pak proberte všechny zbylé přípravky, pěkně jeden po druhém, a ohodnoťte si je podle toho, jak jste s nimi byla spokojená. To znamená, zda vám vyhovovala textura, vůně, pocit při nanášení i dlouhodobý účinek. Rozdělte je na tři hromádky: první budete dál používat, druhé dáte ještě šanci, třetí je třeba nahradit. A to přímo svádí k tomu, vyrazit na povánoční nákupy...