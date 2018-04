Novinka ve spodním prádle: svítící kalhotky i podprsenky

Australanka Jan Hawleyové přišla se zářícími podprsenkami a kalhotkami, které se prý skvěle hodí do ložnice po setmění. Ani v největší tmě oči neminou cíl, který v sobě spodní prádlo ukrývá.

"V této řadě je naše spodní prádlo mnohem menší a přitažlivější. Nazvali jsme ho kolekcí Boudoir, protože je určen výhradně do postele po setmění. Když se zhasne, krajka na podprsence a kalhotkách krásně září, tím vyniknou subtilní tvary mikro tang, bikin a trojúhelníkových podprsenek. Je to velmi smyslné a sexy. Chlapi to milují," tvrdí o svém nápadu Hawleyová.

Spodní prádlo LuminoGlow se dnes prodává už i v Evropě. Cena se pohybuje mezi 25 a 45 australskými dolary, v přepočtu tedy asi 400 a 730 korunami. Prádlo lze objednat v eshopu, který ho zasílá do celého světa.