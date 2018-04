Novinka: relaxace a rehabilitace na „mučicím“ stroji

Ve výsledku tento druh cvičení zvyšuje pružnost a odolnost a pomáhá při bolestech nejen zad, ale hlavně kloubů.

Gyrotonic je sice v Česku ještě poměrně velkou neznámou, ve světě už si ale vydobyl přední místo mezi relaxačními a rehabilitačními druhy cvičení. "Sáhne" po něm například ten, komu už nestačí jóga nebo se věnuje sportu, při kterém je zatěžována jedna část těla. Tedy třeba tanečníci, ale i atleti nebo golfisté.

Cvičí se na unikátním stroji nazvaném Pulley Tower. Na něm se v sedě, v leže i ve stoje rytmicky opakují různé série cviků, jako třeba roznožování, prohýbání zad, rozpažování a kroužení rameny. Pohyby jsou přirozené, bez zbytečného přetěžování. Svaly se plynule zapojují a protahují.

S čím gyrotonic pomáhá? - zlepšuje pohyblivost

- zrychluje krevní oběh

- zlepšuje trávení

- zvyšuje fyzickou i duševní vyrovnanost

- vytváří prostor v mezikloubních prostorách a omezuje kloubní ztuhlost

- zmírňuje kloubní a svalové bolesti, zvyšuje pružnost

- stimuluje tělo a jeho funkce

- vypracovává dlouhé svaly, které zpevňují přirozené držení těla

Cvičení je založené na vyvíjení tahu a tlaku na různé svalové skupiny a stroj je sestrojen tak, že napíná a protahuje střídavě různé svalové skupiny v těle a tím je velice účinně posiluje.

Zní to možná snadně, ale při cvičení je potřeba stále držet rovná záda a hlavně tzv. zúženou pánev, tedy stažené pánevní svaly a konec páteře v přirozené poloze. A k tomu je ještě nutné sladit dech, což má za následek větší aerobní i kardiovaskulární aktivitu.

První studio otevřelo v Praze

Cvičení gyrotonic "přinesla" do Česka bývalá primabalerína Finského národního baletu Barbora Kohoutková. Po několika vážných zranění, kdy jí museli lékaři zkrátit jednu ze zánártních kůstek a obrousit hlavice kyčelního kloubu, hledala účinnou rehabilitaci. "Postupně jsem se úplně zbavila bolesti, která mi předtím téměř neumožňovala se hýbat," říká Kohoutková.

Po ukončení aktivní kariéry se Kohoutková rozhodla udělat si lektorský kurz a otevřít v Česku první studio, kde by mohli zájemci cvičení gyrotonic zkusit. To se jí povedlo, v listopadu otevřela v Praze studio Art of Movement a uvítala první klienty.

Za jednu hodinu, během které se procvičí celé tělo, zaplatí zájemci průměrně tisíc korun. Instruktorka vybere ze škály cviků zhruba pět až osm a ty pak klient opakuje různou rychlostí v několika sériích. Ideální je podle Kohoutkové, aby se na stroji cvičilo dvakrát až třikrát týdně. První změny pocítíte po několika týdnech.

Gyrokinesis Gyrokinesis je skupinové cvičení, za jednu hodinu zaplatíte okolo tří set korun.

Ruku v ruce s gyrokinesis

Podobné účinky jako gyrotonic má i gyrokinesis. Při něm se nevyužívá stroj, ale zpočátku na stoličkách a pak na zemi nebo ve stoje. Opakováním rytmických a vlnitých cviků se postupně procvičují svaly a klouby, stimulují se i vnitřní orgány. Pohyby se nejprve provádějí ve velmi malém rozsahu. Postupně se rozsah zvětšuje a uvolňují se kyčelní a kolenní klouby a páteř.