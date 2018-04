Novinářka Procházková: Prodávám Svobodovu kouli

Petra Procházková odpovídala ZDE

"Člověk v tísni naopak nedostal kouli, ale patnáct miliónu dotace. Dost těžko budu vysvětlovat slepým Afgháncům, že na ně naše ministerstvo zapomnělo a že s transplantacemi rohovek končíme," popsala novinářka situaci.



"Tak mě napadlo, zda by tu kouli někdo nechtěl... za pár desítek tisíc. Je krásná a je to přece jen vyznamenání. Budu se s ní těžko loučit, ale někdy je třeba udělat hořké rozhodnutí. Nechcete ji? Váží čtyři a půl kila," nabídla čtenářům.

Minulý týden převzala Procházková z rukou ministra zahraničí Cyrila Svobody cenu Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.

Kromě novinařiny se Procházková věnuje řadu let charitě, založila občanské sdružení Berkat, jehož pomoc je zaměřena hlavně na blízký a střední východ a do střední Asie a zemí bývalého Sovětského svazu, zejména pak do Čečenska a do Afghánistánu. "Novinařina mě živí, abych měla na to ostatní," tvrdí zakladatelka agentury Epicentrum.

Za novinářskou cenu už nasbírala celou řadu prestižních ocenění. Z rukou bývalého prezidenta Václava Havla například převzala Státní vyznamenání Za zásluhy o Českou republiku.



Procházková vydala také knihu příběhů z Čečny nazvanou Aluminiová královna a později svůj první román Frišta, který vypráví o napůl Rusce a napůl Tadžičce provdané do Afghánistánu.

O druhého manžela přišla v době, kdy musela opustit Rusko. Prezident Putin ji totiž za "nadržování Čečencům" vyhostil ze země. Manžel Ibragim Zjazykov, který zůstal v Grozném, aby se postaral o jejich dětský domov, byl na Kavkaze unesen. Od té doby o něm neslyšela.

V době války v Afghánistánu posílala zprávy z Kábulu. Odtud s ní pak do Čech přijel Afghánec jménem Pajkar, s nímž nyní žije. Jednačtyřicetiletá Procházková otevřeně přiznává, že by nejraději žila v Afghánistánu a do Čech jezdila jen na dovolenou. Přáli by si založit rodinu, ale zdravotní problémy to zatím neumožňují.

"Tam se neuživím," přiznává ale. "Tady můžete ráno sednout k počítači a do večera pracovat. Tam musíte ráno nanosit vodu, "něco" udělat, abyste mohli jít na záchod, protože ten tam není. Sehnat si nějaké jídlo, protože tam není supermarket. Hodně času tam člověk stráví tím, aby vůbec přežil," uvedla nedávno pro časopis Naše rodina.

Společně s ní vyznamenání minulý týden také dostala například bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová za přispění k podpoře demokratického vývoje v Československu a přijetí Česka do NATO, sportovkyně a olympijská vítězka

Kateřina Neumannová, česky hovořící kambodžský král Norodom Sihamoni za vřelý vztah k Česku, česko-kanadští spisovatelé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová, kardinál Tomáš Špidlík či vědec a bývalý rektor Univerzity Karlovy Ivan Wilhelm.