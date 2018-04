Novinářka Procházková: Nabízíme zaručené originály

Jsou to především ženy a děti z Čečny, Afghánistánu, anebo ty, které hledají azyl v Česku.

Stejně jako jiné dobročinné organizace, tak i její občanské sdružení Berkat mobilizuje síly před Vánocemi a chystá další Bazaret. Na něm se tradičně prodávají výrobky těch, k nimž posléze poputuje i výtěžek.

Bazaret se koná v sobotu 16.12. od 12 do 20 hodin v pražském Klubu cestovatelů KARAVANSERÁJ (Masarykovo nábřeží 22, Praha 1).

První jsme pořádali před třemi lety. Od té doby prodáváme orientální zboží z našich chráněných dílen v Afghánistanu a Čečensku v Praze na Václavském náměstí, na Náměstí míru, na Ovocném trhu, ale také jinde po republice - v Ostravě, Olomouci, Brně, Kyjově... Máme velký rozptyl, ale nemáme kamenný obchod, takže jde o akce nárazové. Kolikrát přesně jsme prodávali, to už nikdo neví. Někam nás zvou, někam se trošku vnutíme, ale prodáváme a představujeme se všude, kde se dá. I při odborných přednáškách o humanitární činnosti, a věřte, že je o výrobky často větší zájem, než o suché informace o pomoci chudým a hladovým.

Jak nápad pořádat Bazarety vznikl?

Z nutnosti. Náš projekt Šťastné létající koberce (Happy flying carpets) je založen na samofinancování. Nemáme na něj žádné peníze od mezinárodních institucí či našich ministerstev. Takže, co se prodá, to můžeme ženám, které v Afghánistánu šijí a vyšívají, dát. Když neprodáme, ani ženy za svou práci nemají nic. Nejdřív jsme si kupovaly jejich výrobky mezi sebou, pak jsme je kupovaly jako dárky příbuzným, až se to rozšířilo ve veřejný Bazaret, neboli malý orientální bazar.

Co všechno je u vás k dostání?

Hlavně tradiční, ale samozřejmě částečně dnešním potřebám přizpůsobené orientální výrobky, vyšívané šály, šátky, čepičky, nádherné a zuřivé barevné šaty, košile z našich vesnic u Kábulu. Většinou je to zboží spíš dámské než pánské. Nabízíme také čečenské šátky a šaty z našeho centra v Grozném, dále kožené výrobky z ručně vydělané zpracované afghánské kůže, které dělají lidé v kábulské psychiatrické nemocnici. Pásky, kabelky, peněženky, prostě zboží od sta korun po věci za několik tisíc. Hlavní je, že prakticky vše je absolutně ruční práce, a každá věc je originál. Nic úplně stejného u nás nenajdete.

Komu pomohou peníze získané z prodeje?

Výhradně ženám a mužům, kteří výrobek udělali. Máme dost složitý systém, jak evidovat každou věcičku tak, abychom věděli, kdo ji udělal a kolik za ni dostal. Kdo by chtěl vědět víc, tomu podrobnosti o autorech rádi poskytneme.

Mohou do Bazaretu přinést věci i lidé z ulice?

Tohle jsme zatím ještě nezkoušeli. Prodáváme jen věci uprchlíků a z našich afghánských a čečenských dílen. Ale letos poprvé vyzkoušíme navíc tombolu a v ní najdou své místo i nejrůznější vtipné věci.

Máte už své stále zákazníky?

Máme. Jednak jsou to přátelé a rodiny lidi pracujících pro Berkat. A pak také lidé, kteří se při nějaké příležitosti s Berkatem střetli a zalíbil se jim náš způsob získávání peněz, který jsme si zvolili. Pravidelným kupujícím i uživatelem našeho oblečení je například herečka Eva Holubová, nebo Jan Ruml, pan senátor Karel Schwanzerberg a další. Přicházejí ale často i neznámí lidé, kteří o nás nikdy neslyšeli, ale zalíbil se jim nějaký nabízený výrobek.

Jak Bazaret probíhá?

Bazaret se dlouho připravuje. Výrobky po cestě, zejména z Afghánistanu bývají zmačkané, poškozené. Vše se musí opravit, vyžehlit, roztřídit a ocenit. No a pak následuje už samotná akce, na které se nejen prodává, ale i zpívá a tančí, vaří a jí, promítají se obrázky, na kterých je vidět, v jak těžkých podmínkách se ty věci vyrábějí. No a nejstrašnější fáze je úklid. Ten je na řadě hned v noci a druhý den.

Co všechno je třeba udělat, aby se taková akce zorganizovala?

Ženy a muži povzbuzeni výdělky vyrábí stále víc a víc, takže i my tím pádem nabízíme bazaret od bazaretu víc a víc zboží. Jenže i naše síly prodávat jsou omezené, většina z nás jsou dobrovolnice a normálně chodíme do práce, takže veškeré přípravy se soustřeďují na večery. Na celé akci se podílí zhruba dvacet lidí z Berkatu a pak bezpočet přidružených dobrovolníků, kteří se často časem stávají součástí našeho sdružení. Nemáme žádné členské přihlášky, takže v Berkatu se ocitá ten, kdo se jako Berkat cítí.

Máte vůbec v plánu na Bazaret přijít? Vždyť den na to se Vám má podle propočtu lékařů narodit syn...

Bazaret je 16. a termín mám 17., tak mně účasti snad nic nebude bránit. Uvidíme. Budu buď na Bazaretu, anebo v porodnici.