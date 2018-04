Novinář JXD se ožení. Miluje hlavně, jak vypadám, říká jeho Alex

Svatba Jiřího X. Doležala Novinář zapojí do příprav čtenáře Reflexu

Baví vás jeho popularita, komplikovaná povaha...

Ohromně mi imponuje, že mi dává najevo, jak moc mě chce, jak o mě stojí, jak po mně touží, jak jsem pro něj jedinečná a jak udělá všechno pro to, aby mě měl. Přijde mi, že mě má ten chlap fakt rád. Věřím mu a chci být jeho. Líbí se mi i to, že si stojí za svým. Je chytrý, má svoje názory a dokáže je prosadit a to je síla. Takoví chlapi moc nejsou vidět. Navíc psycholožky asi vždycky nejvíc zajímají komplikovaní, svobodomyslní muži, kteří dokáží překvapit.

Alex * Narodila se 14. 9. 1984 v Havířově. * Má o tři roky mladší sestru a o dvanáct let mladšího bratra. * V dětství si přála být miss, ale ztloustla a moc nevyrostla. * Na gymnáziu chtěla být herečkou, jenže pak usoudila, že by ji nevzali, a tak si vybrala studium psychologie. * V rámci Erasmu studovala půl roku ve Finsku. * Od srpna 2008 psala s kamarádkou ze studií knihu erotických příběhů ze života. "Chtěly jsme to natřít chlapům, kteří nás nejvíc naštvali." * Na jaře se seznámila s J. X. Doležalem, který o nich napsal článek do časopisu Reflex. * V červenci 2009 přišla nabídka od nakladatele. "Woody Allen je můj vzor, taky začínal povídkami a jako komik, pak přešel k filmu, až se stal slavným režisérem." * Nyní píše další knihu, tentokrát o tom, jaké to je, žít s pravou láskou. * Na den svých 25. narozenin chystá s JXD svatbu. "Dítě budu chtít tak kolem třicítky. Chtěla bych jednoho chlapečka, ale když to první bude holka, tak se bude muset udělat další. * Pracuje jako administrativní podpora v poradenské firmě. "Čím dál víc jsem si jistá, že po škole zůstanu v komerční sféře a pravděpodobně nastoupím do nějaké firmy."

Třeba to s vámi prostě jen umí a je dobrý manipulátor.

Určitě to se mnou umí. Kdyby mu ale šlo jen o to si mě pojistit svatbou a pak by se změnil, tak mu uteču.

Půjde to, když (byť s nadsázkou) tvrdí, že ženy bít nechce, ale že pro vztah to klidně udělá?

I to je pro mě důkaz, že mě bude chtít i po svatbě.

Z erotického deníku, který jste s kamarádkou zveřejňovaly na internetu, mohu mít dojem, že sex je pro vás ve vztahu nejdůležitější. I v tomhle směru je váš budoucí manžel jednička?

Udělal pro mě například něco, čeho si moc vážím a beru to jako obrovský důkaz lásky. O tom se ale nemluví.

Zrovna vy, že máte v sexu nějaká tabu?

To ne, ale nevím, jak by reagovala veřejnost. Řeknu vám to a sama zvažte, jestli se to hodí: orálně se mi věnoval při menstruaci. To jsem nikdy předtím nezažila a musím říct, že mi byl v tu chvíli hodně blízko.

Objevil se i názor, že ve vás hledá matku.

Je to možné, ale ne svou vlastní, která bohužel zemřela dřív, než mě s ní stačil seznámit, ale spíš pečující starostlivou ženu. Vyhovuje mi to. Hraje si se svými trilobity, které sbírá, píše, co potřebuje zrovna sdělit světu, a já se o něj starám, vytvářím mu zázemí. Je to můj medvídek.

Má uvařeno, naklizeno, vypráno a vyžehleno...

Vaří on. Já se starám o domácnost a uklízím byt, protože mám ráda čistotu.

Proč jste se do něj zamilovala?

Od začátku mě bavil. Těšila jsem se na schůzky plná vzrušení. Ale že za to stojí, to jsem si řekla, až když mě požádal o ruku.





Za jak dlouho po seznámení?

Asi po dvou týdnech. Napřed jsem si myslela, že si dělá srandu, že mu hrabe. Smála jsem se mu, ale zvážněl a řekl, ať ho fakt beru doopravdy, že jsem žena jeho života a tak. Moc pěkné vyznání. Od té chvíle jsem ho brala vážně.

Asi nebyl tím vysněným idolem, kterého až do té doby ne a ne potkat.

Vysnila jsem si velkého statného muže, který si dupne, ale je na mě hodný. Přitom je inteligentní a svobodomyslný, žádný přitroublý svalovec. Myslela jsem, že hledám svého ideálního muže, až jsem došla k závěru, že takový neexistuje. Ale teď vím, že jsem hledala jen někoho, kdo o mě vážně stojí.

Vyhovují vám sebevědomí dominantní muži?

Z muže potřebuji cítit sílu, oporu. Dominance spočívá v tom, že on je ve vztahu ten, který nás podrží a ochrání, ne že bude rozhodovat o všem, co kdo má a nemá dělat. Nechat se chránit a doma se starat, to mi vyhovuje.

Asi nebudete feministka.

Řekla bych, že feministky problémy moc hrotí. Ale proti sociální rovnosti mužů a žen ve společnosti nic nemám. Jinak si myslím, že nerovnost mezi námi je biologicky daná.





Ráda budete pověstným krkem, který hlavu řídí?

Klidně. Přátelé, kteří nás teď poznávají, tvrdí, že je Jirka pod pantoflem. To mi lichotí.

Kdo bude například rozhodovat o rodinných výdajích?

To by si mohl zkusit, kecat mi do toho, za co utrácím! My máme každý svůj příjem, ale jako studentka nemám tolik peněz, takže než dostuduji, platí nájem Jirka. Jakmile budu vydělávat, budeme na domácnost přispívat oba poměrnou částkou.

Uzavřete předmanželskou smlouvu?

Ne. Navrhovala jsem mu to, aby se nemusel bát, že kdybychom se rozvedli, že bych ho oškubala o všechno, co má, ale on nechtěl, že je to hloupost.

Zkuste se jako budoucí psycholožka podívat na váš vztah s nadhledem.

Možná zní nepravděpodobně, že by mohl vydržet, ale já si myslím, že právě pro ten věkový rozdíl by naopak vydržet mohl. Dokonce spíš, než kdybych se vdávala za kluka, který své místo na světě teprve hledá, a oba bychom byli zmatení. Jirka už ví a já se mohu rozkoukávat.

"Hotovému" manželovi se ale asi budete muset přizpůsobit...

Nemyslím si, že já, myslím, že spíš on se změní.

Měl by se v něčem změnit?

Probírat s ním závislosti, to se ani nepokouším, protože marihuana, to bude láska asi na úrovni té naší. I když bych snad vyhrála, kdyby došlo na lámání chleba. A taky proč bych ji s ním řešila: bez marihuany by to nebyl můj Jirka. Když večer konečně přijde domů, sedne si a zapálí jointa, připadá mi, že je to úplně ten nejlepší Jiří, kterého mám ráda.





Třeba by se vám droga nemusela líbit kvůli kvalitě spermií. Chcete přece spolu děti.

Kdybych mu hulení kvůli dítěti zakazovala, tím spíš se stane, že se nám dítě počít nepovede. Kromě toho mi řekl, že hulení nemá na spermie vliv.

Vy s ním nehulíte?

Ne. Hulila jsem občas hlavně na gymplu, ale víc jsem pila alkohol. Kdybych trávu chtěla, dovolil by mi to, ale myslím si, že je rád, že nehulím.

Měli byste společného koníčka.

Říká, že kouření i hulení kazí ženám pleť.

Jak se Jirka líbí vašim rodičům?

Znali jeho pověst děvkaře a feťáka. Nevěřili, že to myslím vážně, mysleli si, že je to další z mých úletů. Předtím jsem spala s černochem, teď přišel děvkař a že mě to přejde. Když jsem přišla se zasnoubením, reagovali, že už jsem úplně padlá na hlavu. V červnu jsem ho konečně jela své rodině představit a on všechny okouzlil. Ukázal, jak mě má rád, jak to bude klapat, a všichni najednou souhlasí.

Seznámili jste se díky vašemu erotickému deníčku. Kdo koho sbalil?

Někdy na jaře nám s Evčou došly zážitky, a tak jsem si řekly, že knížku zkusíme nabídnout k vydání. Posílaly jsme link do médií, nakladatelství i různým osobnostem, ale nikdo se nechytal. Psali, že nemají peníze, že to není kvalitní, že musíme vyzrát. Až pak jsme jednou napsaly i Jirkovi a on hned odepsal.





Co odpověděl?

Že ho zajímáme, že by se s námi rád setkal a že pokud jsme pravé, přijde mu zajímavé, že bez studu publikujeme své sexuální zážitky. A že by to byl námět na článek. Domluvili jsme si schůzku a tam jsme se do sebe s Jirkou zamilovali.

Fakt, na první schůzce?

Já teda ne, ale Jirka to říká. Napřed se prý zamiloval do písmenek. Moje příběhy se mu hodně líbily, a když mě viděl naživo, tak už prý celý rozhovor jen přemýšlel o tom, jak si mě odvede domů. Obě nás ten večer opil.

A odvedl si vás domů?

Jirka mi dost viditelně projevoval náklonnost. Bořil se mi do výstřihu, bral to hopem, a tak Evča odešla domů. Já zůstala a pak si mě taxíkem odvezl domů a tam mě zneužil. Byla jsem zvyklá říkat sprostá slova, ale v jednom pořadu nás vypípali, tak se teď snažím. Druhý den ráno jsem šla do práce a hned mě bombardoval esemeskami, že mě musí zas vidět...

Řekl vám, proč se do vás zamiloval?

Že mám velký kozy a že vypadám jak z japonského pornokomiksu. Miluje prostě, jak vypadám. Jedna redaktorka už se ho ptala, jestli mám i nějaké vlastnosti, a on na to: no, jak je tvarovaná kolem pasu, jak je vyřízlá.

Nevím, jestli by mi jeho odpověď jen lichotila. Co až tělo zestárne?

Já vím, že mě miluje celkově proto, jaká jsem.