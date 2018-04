Nové pásky patří do pasu i přes boky

Zatímco dříve měly pásky jen praktickou funkci a nosily se jen proto, aby nepadaly kalhoty, nyní jsou součástí módy a plní doplňkovou funkci. "Nabídka pásků je teď opravdu obrovská. Každý si může vybrat podle vlastního vkusu." říká módní návrhář Josef Klír.

Pásek je doplněk a jako každý doplněk by měl podtrhovat ženskou krásu. "Pásek slouží k tomu, aby správně vyzdvihl proporce ženy. Není pravda, že silnější ženy by neměly nosit třeba široké pásky. Jde jen o to správně to kombinovat," vysvětluje Klír.

Trendy samozřejmě ovlivňují i doplňky včetně pásků. Stává se tedy, že pokud je v módě nějaká barva, do obchodů například přijde vlna pásků v této barvě. Když byly v módě plastové různobarevné doplňky, okamžitě se na pultech objevily i plastové pásky.

"Samozejmě se i v páscích objevují trendy, ale je to spíš záležitost vkusu a fantazie," říká Josef Klír. "Nikdy nevíte, kdy zase něco přijde do módy. Klidně si koupíte pásek, dva roky ho třeba nenosíte a pak si najednou koupíte něco, k čemu se nádherně hodí," dodává.

Určitě ale existují i nadčasové kousky. "Kožené pásky jsou věčné, s těmi neuděláte chybu. U ostatních stylů a typů jde většinou o to, jak člověk kombinuje," vysvětluje Klír. Sám má přes čtyřicet různých pásků. Nejdražší, jak sám říká, asi za pět nebo šest tisíc.

"Nejradši mám právě kožené pásky, pásky s výraznými přezkami nebo z hadí kůže. Teď nejvíc nosím právě dva kožené, které mají na velké sponě japonské draky," prozradil Josef Klír.

Jestli přemýšlíte, jestli pořád nosit pásky na bocích, nebo podle nové módy v pase, neuděláte chybu, když dáte přednost tomu, v čem se cítíte nejpohodlnějí. "V módě je obojí, jak pásky na bocích, tak i v pase. Hodně in je pásek v pase přes kabáty nebo svetry," dodává Klír.



A pokud si pořád nejste jisté, jak se pásky nosí, přinášíme malou inspiraci.