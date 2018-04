Nová prsa z břicha

Zákrok trvá hodinu a spojuje v sobě liposukci s augmentací poprsí. Směs tuku a kmenových buněk se vstříkne klientkám do ňader, kde se začne tkáň pomnožovat a do šesti měsíců vytvoří nová prsa. Zákrok by mohl pomoci především pacientkám po mastektomii.

Ženy s rakovinou prsu jsou často vystaveny velkému psychickému traumatu, když jim v rámci léčby lékaři odejmou celou prsní tkáň. Některé pacientky si po zotavení z léčby zhoubného nádoru nechají vložit do těla silikonové implantáty. Američtí experti však tvrdí, že směs tuku a kmenových buněk může pomoci vypěstovat nové prso z tkáně vlastní tělu pacientky.

Použití tuku jako výplně v plastické chirurgii je známo již řadu desetiletí. Většinou je ale tento tuk absorbován do těla a rozložen. Pokud se však použijí kmenové buňky z tukových polštářů těla, problém se vstřebáváním do těla přestane. Tvrdí to alespoň společnost Cytori Therapeutics, která metodu léčby vyvinula.

Vědci přesně nevědí, jak celý princip funguje. Kmenové buňky s největší pravděpodobností produkují látky – tzv. signály – které nutí krevní cévy, aby se kolem nich rozrůstaly a začaly je vyživovat. Tím vzniká nová funkční tkáň.

„Potřebujeme zjistit, jak tyto buňky pracují, když jsou vstříknuty do prsu, potom můžeme dělat velká prohlášení,“ uvedl pro BBC Rajiv Grover z Britské asociace estetické plastické chirurgie. Podle něj zatím ženy musejí na využití metody ke kosmetickým účelům čekat.

Tuk může být odebrán liposukcí z břicha, zadku či stehen. Pak jsou z něj v laboratoři vyextrahovány kmenové buňky. Tyto jsou dále umístěny do zásobníku, z něhož jsou po hodině vstříknuty do těla. Podle Cytori Therapeutics se prso vytvoří do šesti měsíců. Testy již byly provedeny také na prvních lidských dobrovolnicích. Zúčastnilo se jich devatenáct Japonek s částečnou či úplnou mastektomií. Všechny na léčbu reagovaly velmi dobře bez vážných vedlejších účinků. Klinické testy budou nadále pokračovat a do Evropy by se mohla metoda dostat v roce 2008. Je však nutné počítat s tím, že zákrok, ačkoli je přirozenější než silikonové náhrady, bude také mnohem nákladnější.