Nová prsa? Jsem z nich nadšená, říká pacientka

Dva dny po operaci lékaři v Asklepionu Jitce Kovářové odstranili dreny a propustili ji do domácího léčení.

Hned co jí sundali při jedné z prvních kontrol obvazy, mohla posoudit práci chirurga. "Tedy, klobouk dolů, jsem nadšená," usmívá se Jitka Kovářová. A to ještě prsa nedostala definitivní tvar.

"To bude tak za dva měsíce. Prsa poklesnou do přirozenějšího hruškovitého tvaru, teď jsou až moc pevné. A potom budete moct chodit skoro bez podprsenky," zavtipkoval MUDr. Šamudovský.

Poučil ještě paní Kovářovou, co smí a nesmí dělat. Dalších šest až osm týdnů musí nosit kompresivní podprsenku, nesmí provádět žádné namáhavé činnosti. V průběhu dvou měsíců se musí dostavit na dvě další kontroly.

Do zaměstnání ale půjde, pracuje ve státní správě, kde nemusí dělat žádnou fyzickou práci. "Do konce týdne mám dovolenou a potom už budu chodit do práce," dodala Jitka Kovářová.

Při odchodu z kliniky ještě prohlásila, že partner už nová prsa viděl a je stejně nadšený, jako ona sama.