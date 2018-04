Nová móda: jíst syrové maso jako lidé v paleolitu

K snídani vajíčka s kuřecím masem a tatarák a k večeři třeba rybu s trochou zeleniny. Mezi tím oříšky a hrst borůvek či jahod. Rozhodně ne žádný chleba, obiloviny, sušenky, mléko a mléčné výrobky či cukrovinky. A taky žádný alkohol, kávu ani čaj.

Co je paleodieta? Povolené potraviny: maso několikrát denně včetně ryb, ideálně syrové, ovoce, hlavně bobuloviny, semínka, bylinky, zelenina, ořechy

Zakázané potraviny: mléko a veškeré mléčné výrobky, olej, cukr, sladkosti, káva, čaj, alkoholické nápoje, limonády, chléb, pečivo, obilniny, sůl, rajčata, brambory a další lilkovité druhy zeleniny

Příklad jídelníčku: snídaně: vajíčka, carpaccio z lososa, okurka

oběd: tatarák z hovězího masa, divoká rýže svačina: hrst oříšků a semínek, brusinky, carpaccio z hovězího

večeře: ředkvičky, carpaccio z divočáka obalené v sezamových semínkách, špenát

Takto zjednodušeně vypadá dieta doby kamenné, jinak též nejnovější módní hit. Její zastánci tvrdí, že jako lovci a sběrači lidé žili 99 procent doby, co jsou na světě, takže náš trávicí trakt je nejlépe uzpůsobený právě pro tento způsob stravování. Příchod zemědělství a s ním spojený nástup pečeného chleba a tepelného opracování potravy podle propagátorů diety přinesl civilizační choroby.

A tento přístup oslovuje i stále více lidí v Česku. Dokonce už vznikly první webové stránky.

"Pro lidský organismus je způsob života lovců a sběračů nejpříhodnější," řekl americkým novinářům šestadvacetiletý John Durant, který je guruem paleodietářů.

Pravda, na fotkách nevypadá dvakrát zdravě: tmavé kruhy pod očima svědčí o tom, že má nejspíš problémy s ledvinami. Ale jeho následovníci ho milují, protože on nejen jí jako člověk doby kamenné, ale uprostřed New Yorku žije stejný život jako paleolitičtí lidé: chodí spát, když je venku tma, a vstává, až je vyspaný, chodí pěšky a hází kamenem, běhá bosý po čtyřech a jí jednou až dvakrát denně, a to pouze věci, které znali naši prapraprapředci. A pozor: maso by mělo být syrové... Alespoň v té pravé, drsnější verzi diety.

Je to sice pohodlné, nakoupit u řezníka a nečekat, až se maso upeče. Jenže odborníci nad tím kroutí hlavou. "To je vždycky riziková záležitost, hrozí přenos mikrobů a parazitů na člověka," říká Jiří Ruprich, vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin ze Státního zdravotního ústavu.

Jedlíci syrového masa si koledují o těžký průjem vyvolaný salmonelózami, kampylobakteriózu či třeba listeriózu, která může skončit až zánětem mozkových blan a smrtí. Nebo o nákazu toxoplasmózou, která mění chování lidí se sníženou imunitou a u těhotných poškozuje plod. Mnohé bakterie a paraziti navíc přežijí i zmražení masa a jeho rozmražení, ničí je teprve tepelná úprava.

Zhubnete, ale jen dočasně

"Ta dieta slibuje všechno možné, ale její propagátoři jaksi zatajili, že člověk doby kamenné se dožíval jen sedmadvaceti let," říká obezitolog Petr Sucharda. Stejně jako jeho kolega z Fóra zdravé výživy Pavel Suchánek míní, že jde jen o krátkodobý výstřelek.

"Nesmí se jíst žádné tepelně opracované potraviny, jí se maso, semínka, ovoce, trocha zeleniny. A mají se vám vyrýsovat svaly a zhubnete. To sice ano, protože když vyloučíte z potravy cukry a máte v ní nadbytek bílkovin, tak dojde k tomu, že organismus vyloučí zadržovanou vodu. Takže na váze i na objemu zhubnete a svalstvo vypadá, že se víc vyrýsovalo. Jenže to je jen dočasný efekt," říká Pavel Suchánek.

Podle něj jde jen o další módní vlnu diet. "Lidé chtějí nějaké zázračné pilulky a diety a zapomínají, že cesta ke zhubnutí je jediná: nižší příjem energie v podobě jídla a pití a větší výdej energie pohybem," dodává dietolog.

Jádro paleodiety je přitom podle odborníků správné: měli bychom jíst více ořechů, omezit sladkosti, vynechat kávu či alkohol. "Jako každá jednostranná dieta má však své ale," dodává Suchánek. Tento styl výživy byl nutný (a taky jediný možný) pro pravěké lidi, kteří potřebovali dost energie, jelikož se hodně pohybovali na rozdíl od člověka moderní doby.