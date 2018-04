Ale netřeba se obávat, že by oblíbená spisovatelka začala svérázně fušovat do gastronomie nebo literatury pro zahrádkáře. Ve své nejnovější knize zůstává věrná tématům blízkým čtenářkám, a podle obrovského zájmu o její knihy soudě, i čtenářům.

"Brusinky jsou plné fejetonů, povídek, glos o životě žen mé generace, o lásce, o sexu, o rodičovství…" dodává autorka. Většinou jde o texty z časopisů Harper´s Bazaar, Redhot, deníků MF Dnes a Lidové noviny, ale je mezi nimi i několik dosud nepublikovaných. Knížku nápaditými a hlavně vtipnými kresbami s podtitulem "muži jsou hračky" vybavil Mišo Dúha.

"Na ženských tématech pracuji vždy s nesmírnou radostí. A i když se na první pohled může zdát, že ve svých obrázcích v Brusinkách silně nadržuji ženám, určitě tomu tak není. Jsem přece chlap, a to by mi moji soukmenovci nikdy neodpustili. Jen jsem se pokusil vyjádřit ženám obdiv, že to s námi vůbec vydrží," přiznává Mišo Dúha.

Nová kniha Barbary Nesvadbové Brusinky půjde na trh v rekordním nákladu 30 tisíc kusů prvního výtisku, který je už v tuto chvíli distributory rozebrán. Tak velký zájem nepřekvapuje, stačí se podívat na žebříček prodejnosti knih, který dlouhé týdny vedla Bářina předcházející kniha Pohádkář, a je jasné, že Bára Nesvadbová patří k nejčtenějším českým autorkám současnosti.

Vydání knihy bude provázet i charitativní projekt – originální, nepřehlédnutelné tašky, které budou k mání za 260 Kč a veškerý výtěžek z jejich prodeje půjde na domov pro mentálně handicapované klienty ústavu Zahrada v Kladně.

"V nabídce budou dva druhy - Naivní Brusinka a Skeptická Brusinka, takže si každý může vybrat podle svého naturelu či momentální nálady," upřesňuje Barbara Nesvadbová. Tašky se budou prodávat v buticích Taťány Kováříkové, Kláry Nademlýnské, Au pays des mimis, Pietro Filipi, v rodinných knihkupectvích Pemic a v kadeřnictví u Libora Šuly. Každý, kdo si zakoupí knihu Brusinky, získá slevový kupon, takže nevšední doplněk si bude moci pořídit dokonce za 190 Kč.