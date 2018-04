Nouzovou antikoncepci koupíte bez receptu v lékárně. Občanku s sebou

Od listopadu minulého roku se tato pilulka řadí do skupiny volně prodejných léků s omezením. Pokud ji budete chtít, musíte ukázat v lékárně občanský průkaz. K lékaři již nemusíte.

Hodinu po styku stačí jedna pilulka

Nouzovou antikoncepci lze užít do sedmdesáti dvou hodin po problematické souloži. Čím dřív si ji však žena vezme, tím menší je riziko jejího selhání. Nouzová antikoncepce dostupná na našem trhu se skládá ze dvou pilulek. Pokud žena užije první tabletu do hodiny po styku, nemusí brát druhý prášek.

Když se k antikoncepci dostane až později, musí si druhou tabletu vzít po 12 až 16 hodinách. Zabrání buď uvolnění zralého vajíčka, nebo jeho oplodnění, anebo jeho uhnízdění v děloze.

Záleží na tom, v jaké fázi svého hormonálního cyklu tablety použije. Pokud žena použije pilulku pozdě a po několika týdnech zjistí, že je těhotná, plod nebude poškozen. Přirozené hormonální mechanismy zablokují účinky této antikoncepce.

Pozor na komplikace

Jak zdůrazňují odborníci, neměly by ženy tuto antikoncepci využívat příliš často. "Nouzová znamená nouzová, dívky by se na ni neměly spoléhat," tvrdí Vít Unzeitig z České gynekologickoporodnické společnosti. Pozor by si měly dávat také dívky s nemocnými játry i ty, kterým hrozí riziko hluboké žilní trombózy.

Účinek nouzové antikoncepce dokážou snížit některé léky na spaní, na uklidnění a na epilepsii. Ale také určitá antibiotika a protiinfekční přípravky nebo tablety obsahující extrakt z třezalky. Přesný výčet najdete vždy v příbalovém letáku a upozornit by na něj měl také lékárník.

Tak jako naprostá většina léků a hormonálních prostředků může mít i tato antikoncepce u určité části žen vedlejší účinky. Jde především o nevolnost, pocit na zvracení, bolest v podbřišku, špinění, nepravidelné krvácení nebo nepravidelnou menstruaci.

Další možnosti, jak neotěhotnět

Jednou z dalších metod, jak zabránit těhotenství, když už došlo k oplodnění vajíčka, je rychlé zavedení nitroděložního tělíska. To normálně působí proti spermiím. Podle všeho přitahuje do dělohy bílé krvinky, které je lapají a hubí.

Pokud ho lékař zavede ženě až po oplodnění vajíčka, uplatní bílé krvinky stejný mechanismus právě proti vajíčku. Tělísko vyvolá i změny ve struktuře děložní sliznice a změní pohyblivost vejcovodů. Gynekolog ho však musí ženě zavést nejpozději do pěti dnů od problematického pohlavního styku.

"Nemá vedlejší účinky, není tam estrogen a vyplatí se také ekonomicky, na pět let stojí zhruba šest tisíc," říká primář gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice Jihlava Aleš Roztočil.