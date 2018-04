Nošení dětí: ani móda, ani rozmazlování

"Tělesný kontakt je to nejlepší, co může matka svému dítěti nabídnout. Nošení na těle prohlubuje jejich vztah, dítě je spokojenější a lépe prospívá," vysvětluje psycholožka Lenka Čadová.

V minulém století se spolu s kolektivní výchovou propagovala i co největší samostatnost dítěte. Matky slýchaly, že mají nechat své dítě vyplakat a v žádném případě nepodléhat jeho rozmarům.

Jenže novorozenec se svým pláčem jen dožaduje toho, co ho v děloze obklopovalo. Tedy tepla, pevného objetí, tlukotu matčina srdce a houpavých pohybů při chůzi. Právě to mu nošení poskytne.

Vždyť ho udusíte

Lidé na ulici nebo starší příbuzní, někdy i sami rodiče, se obávají, že mohou miminko v šátku nebo babyvaku udusit. S tím nesouhlasí instruktorka plavání kojenců Milena Jeřábková, která sama své děti nosila.

"Rodiče, kteří jsou zvyklí mít dítě blízko u sebe, dokážou brzy rozpoznat jeho potřeby a nálady. Je ale pravda, že miminka v poloze skrčence hlasitě chrápou a chroptí."

Proč je tak důležité se s miminkem mazlit a chovat je? Psycholožka Čadová vysvětluje: "Dotyk je základním smyslovým podrážděním, bez ostatních smyslů se můžeme obejít."

"Nedostatkem těchto podnětů trpí nejstarší struktury mozku, bez dotyku se dítě nemůže vyvíjet. Dalo by se říci, že bez dotyku bychom zemřeli," říká.

Rodiče, kteří se rozhodli své děti nosit, budou muset někdy odolávat nepříjemným poznámkám, neměli by se však jimi zneklidňovat. Oni jsou největšími odborníky na své dítě, a to jim možná jednou poděkuje za věnovanou péči a získané sebevědomí.

Je šátek ideálním nosítkem?

Podobně jako technický pokrok minulého století málem odnaučil ženy kojit, vytlačily kočárky nošení dětí v šátku. Přitom je to přirozený prostředek, jak dát dítěti pocit lásky a ochrany.

Čím dál častěji se lze na ulici setkat s rodiči, kteří mají namísto kočárku kolem těla uvázaný šátek a v něm - potomka. Reakce okolí se pohybují mezi nadšením, zvědavostí a odsouzením.

Klokanka, nebo krosna?

Možná nejmenší pozdvižení vzbuzuje ruksak na zádech. Už generace babiček dnešních batolat nosila tímto způsobem své potomky na výlety.

"Děti by neměly být přenášeny ve svislé poloze, dokud nelezou a neumějí samy sedět. To znamená do doby kolem devátého měsíce. Předtím je jejich pobyt v krosně nebo v klokance značně zatěžující pro páteř," vysvětluje Milena Jeřábková.

Proti klokance se staví velká část lékařů i rodičů. Dítě totiž není v klokance podepřeno tak, aby mu nepadala hlavička ze strany na stranu. Z tohoto důvodu se doporučuje nosit dítě tak staré, že hlavu drží samo.

Jenže tříměsíční miminko může vážit i osm kilogramů, což není pro rodiče zrovna příjemné. Čím dříve si na nošení zvykne, tím méně mu pak vadí zvyšující se váha dítěte.

Proč bychom měli děti nosit?

Marie Mesanyová z Křesťanské pedagogicko-psychologické poradny jednoznačně nošení doporučuje právě kvůli upevnění kontaktu dítěte s matkou.

"Dítě díky pevnému kontaktu s matkou může vnímat její reakce na sociální okolí, cítí, jak jí bije srdce, jak lidem odpovídá. Samo potom lépe pozná, jak má reagovat," doplňuje dětská psycholožka Lenka Čadová.

Nejenže se tedy dítě i rodič cítí dobře po psychické stránce, nošení v šátku nebo babyvaku má i některé fyzické výhody. "Dochází k celkovému zlepšování svalového napětí, protože dítě musí trošku vyrovnávat změny polohy," říká Eva Dortová, lékařka novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice v Plzni.

Látkový domeček

Stále oblíbenějšími nosítky jsou babyvak a šátek. Babyvak je pevně ušitá kapsa, do které se dítě položí nebo posadí. Povolit nebo utáhnout se dá pomocí velké spony.

Šátek je naproti tomu pruh speciální látky dlouhý podle výšky a konstituce nosícího člověka, nejčastěji se využívá délka čtyři a půl metru.

Na rozdíl od babyvaku, kdy váha dítěte spočívá jen na jednom rameni nosiče, rozloží se při nošení v šátku zátěž rovnoměrně.

Proč však šátek stojí přes dva tisíce korun, zatímco babyvak zhruba třetinu?

Filip Kašlík, který šátky vyrábí a prodává, vysvětluje: "Tato látka musí mít takové vlastnosti, aby se šátek dobře vázal a byl příjemný jak pro dítě, tak pro rodiče. Musí být dost pružný, ale zároveň i měkký, aby se jeho okraj nezařezával. Příliš tuhá látka se obtížně uvazuje, v klouzavé dítě nedrží."

Nebezpečná výška

Mnoho maminek využívá nosítek při vaření, ale tady je na místě velká opatrnost. V poloze na zádech matky se dítě dostává do výšky, ve které leží často nebezpečné předměty - odložený nůž, těžký popelník, nebo dokonce hrnec vařící vody.

Nosí-li člověk malé dítě v dlouhém šátku, může si jeho dlouhý cíp přišlápnout nebo se může konec šátku vznítit od sporáku. Pro miminko může být také osudná srážka s rámem dveří, je tedy dobré natrénovat si nošení a manipulaci s dítětem nejdříve s velkou těžkou panenkou.

Co je pro mě a moje dítě nejlepší?

Víte, co se hodí pro malé miminko, a v čem naopak unesete dvouleté dítě na horské túře? Máte představu, kolik stojí klokanka nebo krosna?

Babyvak

• nosítko na pomezí šátku a klokanky

• je to kapsa sešitá z vrchní barevné látky, vnitřní vrstva je prodyšná, pevnost uvázání se dá regulovat utahováním nebo povolováním konce vaku přes velkou kovovou sponu

• s vakem se dá snadno manipulovat, pokud v něm dítě usne, dá se s trochou cviku položit ve vaku do postýlky a uvolnit sponu

• babyvak se dá využít i jako podložka při přebalování, dítě v něm lze diskrétně nakojit

• velkou nevýhodou je nepohodlné, jednostranné zatěžování nosícího rodiče a nutnost přidržovat dítě jednou rukou

• babyvak stojí kolem 700 korun, seženete ho na internetu, v mateřském centru nebo vám poradí zkušená porodní asistentka

• prodejce by vás měl naučit nosit dítě od narození po školku

Klokanka

• klokanka by měla mít pevnou opěrku zad, několik pásů na úpravu popruhů jak pro dítě, tak pro nosiče

• dítě v klokance by svýma nohama mělo objímat pas nebo boky matky, nožičky nesmějí viset dolů, to totiž znamená, že je pás mezi kyčli příliš úzký

• některé typy nabízejí možnost obrácené polohy, kdy se kojenec dívá dopředu; miminko se takto ale může často lekat, potřebuje uklidňující oční kontakt s rodičem, psychologové proto tuto polohu příliš nedoporučují

• pro rodiče není nošení klokanky moc příjemné, i ty nejlepší popruhy za chvíli bolestivě tlačí na trapézové svaly

• koupíte ji v prodejnách s kočárky, existuje mnoho typů v ceně od 300 do tří tisíc korun

Krosna

• záleží na typu, můžete mít lehký batoh za pár stovek, ale i promyšlené zařízení za několik tisíc; drahé krosny můžete postavit i s dítětem v terénu, dají se dokonce proměnit v jednoduché vozítko

• důležité je zpevnění zad pro dítě i rodiče, bezpečnostní vrchní pásy, stříška proti slunci a bederní pás pro nosiče

• není vhodná pro kojence, kteří neumějí aktivně sedět; seženete ji v obchodech s kočárky nebo ve sportovním obchodě

Šátek

• pruh speciálně tkané látky široký 60 až 70 centimetrů, dlouhý 2,5 až 5 metrů s rovnými nebo zkosenými konci, které se o něco lépe uvazují

• nejkratší šátky jsou vhodné pro nošení novorozeňat, nejčastěji se používají ty o délce 4,5 metru, ze kterých se dají vytvořit i složitější úvazy

• i tady je zapotřebí trochu praxe, zaškolit by vás měl prodejce nebo vám alespoň k šátku přidat návody; v mateřských centrech také bývají kurzy nošení dětí v šátcích

• na rozdíl od předchozích nosítek se v šátku dobře rozloží váha dítěte, miminko v něm má podepřenou páteř ve všech bodech

• nevýhodou je obtížnější manipulace, například nelze dítě v šátku jen tak sundat v tramvaji, navíc v létě v něm může být dítěti horko, na rozdíl třeba od krosny

• nošení v šátku i babyvaku je vhodné dokonce i pro tělesně postižené děti, jen je třeba probrat jejich používání s rehabilitačním pracovníkem, postižené děti potřebují jiné použití než děti zdravé

• šátky v délce 4,5 metru pořídíte za dva až dvaapůl tisíce korun; dají se sehnat i za 700, ale této ceně odpovídá i nižší kvalita