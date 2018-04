Nohy do X nebo O řešte už u miminek, ušetříte jim klouby i záda

Co vlastně způsobí, že nohy nejsou rovné, ale stanou se tzv. dobře čitelnými, ať už do O, nebo do X? Vždy, pokud nefunguje základní svalová souhra, nastává riziko, že postavení nohou bude směřovat do X či do O.

„Důležité je přijít na odchylku ve vývoji včas a pravidelně věnovat čas speciálním cvikům,“ nabádá rodiče fyzioterapeut Tomáš Rychnovský. „Pokud se totiž tato odchylka neřeší, má v budoucnu vliv na úrazy kolene, brzké opotřebení chrupavky kyčelního kloubu, bolesti dolní části zad a pánve a kostrče,“ vyjmenovává možné budoucí obtíže fyzioterapeut.

K fyzioterapeutovi hned po šestinedělí

Nevíme přesně, kolik dětí se rodí s predispozicí k chybnému postavení nohou. Důležité je problém včas rozpoznat a začít řešit. A kdy nastává ta nejvhodnější doba pro vyšetření?



„Sklon k nožičkám do X nebo do O se buduje již v kojeneckém věku. Postavení dolních končetin je totiž závislé na zapojení svalů, které tvarují páteř, a tím nastavení kostí – například pánve a stehenních kostí. Vzájemná souhra svalů se dá po narození vyšetřit, a pokud něco nefunguje správně, je možné začít vše ihned napravovat,“ upozorňuje Tomáš Rychnovský, který se specializuje na diagnostiku pohybového ústrojí u kojenců.

Ideální je vypravit se ke zkušenému odborníkovi se zaměřením na kojeneckou fyzioterapii už v 6 až 8 týdnu života dítěte. Jde o preventivní krok, který ale mnohdy ušetří nepříjemné starosti a problémy v pozdějším věku. Pokud si nejste jisti, jestli je postavení nožiček dítěte v pořádku, požádejte o názor svého pediatra, případně ortopeda při vyšetření kyčlí. Na vyšetření kyčlí dnes chodí preventivně všechny české děti, ortopedi se ale jen málokdy sami od sebe zajímají i o to, jak má miminko postavené nožičky.



Nepodceňte jednotlivé vývojové fáze

Cviky na ploché dětské nožky Hravé cviky, které pomohou ke správnému postavení nožní klenby



„Jedním z faktorů, který má na zakřivení nohou velký vliv, je správné postavení nožní klenby, u dětí trpících plochonožím mají kolínka tendenci se přibližovat k sobě, tedy do X. Dále pomáhá i posílení svalstva nohou i bříška,“ potvrzuje Kristýna Přibylová, zakladatelka tělocvičen Monkey’s Gym, které se specializují na cvičení pro děti od miminek do přibližně 7 let.



Přibylová upozorňuje také na důležitost jednotlivých vývojových fází u dětí: „Pro mnohé rodiče to může být překvapení, ale i tento problém ovlivňuje správný psychomotorický vývoj již od kojeneckého věku. Je nutné respektovat jednotlivé fáze a zejména lezení u batolat nevynechat nebo ho nepředběhnout předčasným sezením. Lezení a samostatné posazovaní z kleku je totiž velmi důležitou vývojovou fází, která je však dnes bohužel nedostatečně zdůrazňována,“ připomíná odbornice na vývoj dětského pohybového aparátu.



Fáze lezení může klidně trvat i několik měsíců, procvičují a posilují se při ní všechny důležité svaly a batole se připravuje na stoj a chůzi. Čím vice překážek děti v tomto období překonávají, tím lépe. Nevýhodu v lezení představuje pro děti hladká podlaha, po které kloužou bez většího úsilí a která jim správný pohyb značně komplikuje.



Co u dětí hlídat

„Je výhodné všímat si u novorozenců postavení pánve a rozsahu pohyblivosti kyčlí. Pokud je rozkročení kyčlí více jak 90 stupňů, jde vždy o rizikový faktor,“ konstatuje doktor Rychnovský. V takovém případě je nejlepší objednat dítě k dětskému fyzioterapeutovi, který může jemným, zato přesným cvičením daný stav řešit.



Odborník pomůže Který dětský fyzioterapeut je ten nejlepší, se ptejte v diskusi na eMimino.cz.

„Doporučuji osobní návštěvu, protože cviky je dobré vidět a vyzkoušet si jejich správné provedení na miminku pod dohledem specialisty. Zároveň je důležité znát vhodné držení dítěte při cvičení i vědět, jaké reakce byste měli u miminka sledovat,“ vysvětluje Rychnovský.



Ohlídejte správný sed

Jedním z velmi častých nešvarů však bývá podle odborníků špatné sezení. Ve školkách a školách se mu již bohužel nevěnuje tolik pozornosti jako v minulosti, ale rodiče mohou nevhodné návyky s dětmi napravovat sami.



„Zcela nevhodné je dětmi oblíbené sezení do „W“, kdy zadeček vloží mezi šlapky a špičky se při tom na zemi přiblíží k sobě. Jedná se o chybu, kterou musí rodič korigovat – správné je buď sezení přímo na patách, nebo úplně nejlépe tzv. přímý sed s nohama před sebou. Zde je nutné hlídat, aby záda byla rovná a nekulatila se. U dětí s nohama do X pak lze doporučit tzv. turecký sed, avšak ne jako jedinou terapii, ale jako doplnění cviků, které rodičům ukáže fyzioterapeut nebo podolog,“ dodává Kristýna Přibylová. Ze své praxe s dětmi pak uklidňuje rodiče tím, že po návštěvě odborníka, dodržení jeho doporučení a při pravidelném cvičení, bývá šance na zlepšení poměrně velká.