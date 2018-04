Noční program pro krásnou pleť

Pokud se dobře vyspíte, je vaše pleť ráno růžová a napnutá, pokud ale nezamhouříte oka nebo jste každou chvilku vzhůru, vypadá ráno váš obličej jako pomačkaný papír, vrásky více vyniknou a pleť je povadlá. Kvalitní spánek omlazuje, protože pomáhá k obnově buněk.

Čím pomáhá spánek?

Dobrý nebo špatný spánek je přímo spojený s působením tzv. spacího hormonu melatoninu. Naše tělo ho vyrábí v noci a ve tmě. Začíná působit kolem 22 hodiny, vrcholí ve tři a končí kolem osmé hodiny ranní.

Takže naše babičky měly pravdu, když říkaly, že spánek pomáhá kráse. A to o melatoninech neměly ani tušení.

Chcete vypadat ráno odpočatě? Pak spěte nepřerušovaně šest až osm hodin. Nezáleží totiž na délce, ale na kvalitě spánku.

Špatná zpráva je, že s přibývajícím věkem to bude složitější. Spánkový hormon totiž ubývá a do 70 let poklesne až o 90 %. Ztrácí se také vlivem nezdravého životního stylu. Tak mu pomozte správnou péčí o pleť. A nezapomínejte na večerní odlíčení.

Noční program pro tělo a vlasy

Zatímco krém pracuje na vašem obličeji, mohou bylinky pracovat na vašem těle. Pomohou vám s usnutím a některé i s hubnutím. Čajem z meduňky můžete třeba zapít tabletu bylinného přípravku, který slibuje uvolnění tuku a jeho připravení na pozdější spálení. A chcete-li potěšit i vlasy, jemně je vykartáčujte a vetřete noční regenerační sérum.

Bez odlíčení nebude noční krém fungovat

Hlavní podmínkou noční regenerace je správné odlíčení pleti. I když dorazíte domů pozdě k ránu a jediné, na co myslíte, je padnout do postele, odličte se. To, co vás přes den zdobilo, je v noci pro vaši pleť pohromou. Nedýchá, je podrážděná a snadno se zanítí. Nejrychleji pleť odlíčíte micelární vodou, která na tampon naváže všechny nečistoty - i ty, které obsahují tuky. Stačí i na voděodolnou řasenku.