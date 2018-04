Noční pomočování může trápit i velké děti. Co s tím?

Co dělat * Pokud si dítě špatně zvyká na nové prostředí, před odjezdem na tábor je dobré se poradit s odborníkem.

* Když plánujete cestu na dovolenou do hotelu společně, před odjezdem si o tom s dítětem povídejte, ukažte mu obrázky místa, kam jedete, na internetu, připravte ho na pobyt jinde. * Pokud se dítě pomočuje občas a není to nic pravidelného nebo často se opakujícího, je dobré ho uklidnit, že se neděje nic katastrofického a může se to stát každému. * Je-li tento problém závažnější, dítě se pomočuje často a nic nepomáhá, je načase vyhledat psychologa nebo pediatra.