Nejčastější noční můry: co se nám snaží sdělit naše podvědomí?

Příjemné a barvité sny, z nichž se často ani nechceme probudit, jsou podníceny převážně našimi touhami a přáními. Nepříjemné noční můry jsou naopak projevem pocitů, jako jsou stres a úzkost. Nicméně ani příjemné sny a noční můry nejsou tak přímočaré, jak se zdají být.

Sny jsou pouze symbolické, a tak sen o autonehodě nemusí nutně znamenat strach z této události a už vůbec ne věštbu naší budoucnosti. Přečtěte si, jaký význam mohou mít podle knihy "500 dreams interpreted" od Helen Bertrandové čtyři velmi obvyklé noční běsy.

Ztracen nebo polapen

Na rozdíl od ostatních nočních můr je tento sen velmi přímý a dá se jednoduše analyzovat. Sen o ztracenosti nebo uvěznění indikuje obavy, že se ztratíte či budete lapeni v určité situaci nebo pozici ve vašem životě.

Nutí vás vaše okolí do něčeho, co nechcete, máte pocit, že nevíte kudy kam? Pokud si uvědomíte význam takového snu, měli byste ho využít jako varování a snažit se vaši životní situaci řešit.

Pád nebo tonutí

Pokud máte pocit, že vám něco přerůstá přes hlavu, nebo jste pod tlakem nějakého úkolu či povinnosti, mohou se tyto úzkostné pocity zobrazit ve vaší noční můře v podobě pádu z velké výšky nebo tonutím. Vaše specifická reakce v této noční můře pravděpodobně bude zrcadlit vaši reakci na určitou událost i v reálném životě.

Jestliže podobný sen míváte často, můžete tyto padající a tonoucí pocity vyřešit uvědoměním si, že je to jen sen, který můžete ovládat. Namísto pádu nebo tonutí si řekněte, abyste létali nebo plavali. Koneckonců je to jen váš sen, během něhož si můžete dělat, co chcete.

Nahý nebo špatně oblečený

Nejspíš jste to už zažili, sen o nahotě na veřejnosti a pocitu ztrapnění je jednou z nejčastějších nočních můr lidí všech věkových kategorií. Tyto sny obvykle fungují jako spolehlivé měřítko vašeho sebevědomí a také svědomí.

Vaše oblečení v tomto snu symbolizuje skrýš, do níž se můžete schovat, v reálném životě nejspíš něco před ostatními tajíte. Tyto sny se však mohou zdát i lidem, kteří jsou otevření a nebojí se vyjadřovat své pocity, ti se pak v "nahých" snech obvykle cítí pohodlně a nikoli trapně. Trapnost z nahoty naopak naznačuje zranitelnost, vinu nebo ostudu.

Špatné výsledky v testu

I když je to už dlouho, co jste odešli od tabulek, učebnic a školních lavic, mohou vás stále pronásledovat noční můry, v nichž stojíte před tabulí nebo jdete znovu k maturitě.

Podobné sny jsou velmi běžné a výsledek, který získáte v testu v této noční můře, může mnohé naznačit. Propadnutí u zkoušek ve snu například reflektuje vaše obavy z toho, zda si vůbec zasloužíte některé věci, kterých jste v životě dosáhli.