Důvody, proč musíte na záchod uprostřed noci. Oteklé nohy i kapavka

Za obvyklé se považuje vyloučení zhruba 1,5 – 1,8 litru moči (to odpovídá asi 5 až 7 močením denně). V noci by pak člověk neměl být nutkáním močit vzbuzen více než jedenkrát. Pokud chodíte častěji, je lepší a důležité zajít k lékaři (praktický lékař, gynekolog, urolog), který zjistí popř. vyloučí závažné zdravotní problémy, které by tento problém mohly způsobovat.