Noc plná vášní bývá až ta druhá

Těšte se na noc, hlavně na tu druhou.

Na sex by se dívka měla těšit. Když se bojí, není uvolněná, pánevní svaly jsou stažené. Obavy místo vzrušení způsobí nedostatečné zvlhčení. Pak sex může opravdu dost bolet. Leccos zlepší správná milostná předehra. Pokud jsou ale oba partneři při prvním milování nezkušení, obvykle se chlapec dopustí nějaké nešikovnosti nebo je příliš zbrklý, takže noc plná vášní bývá až ta příští. Příkladem, jak to nemá být, jsou některé asijské země, kde musí být dívky pannami až do svatby a před svatební nocí se doslova třesou. Poté, co novopečený manžel vykoná milostný akt, vyžaduje jeho rodina důkaz dívčiny nevinnosti v podobě zakrváceného prostěradla. Běda, když se rudé skvrny na ložním prádle nedočkají.Panenská blána neboli hymen má spoustu tvarů a bývá různě silná. Je také trochu pružná, proto se někdy při prvním pohlavním styku může jen napnout a žádné krvácení nenastane. Jindy dívka krvácí jen slabě. Pouze v extrémních případech je proud krve tak silný, že žena musí vyhledat lékařskou pomoc. Není výjimkou, že se panenská blána porušuje postupně trhlinkami, a tak nějakou dobu trvá, než se pohlavní styk stane pro dívku zcela bezbolestným.Občas se to opravdu stane. Některá vystrašená děvčata pak vyhledají gynekologa a žádají o chirurgické odstranění panenské blány. Jen výjimečně je ale blána tak pevná nebo špatně utvořená, aby lékař musel zasahovat. Většinou stačí, když si milenci pomůžou dodatečným zvlhčením pomocí lubrikačního gelu s obsahem mírně znecitlivujícího mezokainu. Ten dívce dodá pocit, že pohlavní styk bude méně bolet a o věneček pak obvykle přijde i bez skalpelu. Chirurgické rozrušení panenské blány se provádí jen vzácně.Ne. Pokud by se pohlavní spojení nedařilo, na vině bude spíše křečovité sevření svalů dívčina dna pánevního. Pochva je totiž jinak docela pružná, připravená na to, aby jí jednou prošlo na svět dítě.