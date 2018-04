Nevíte, jak dál? Zkuste na dítě NLP nebo techniky emocionální svobody

Být rodičem rozhodně není nic snadného a vyžaduje to hodně psychické odolnosti a síly. Jenže žádný učený z nebe nespadl a většina z nás si s sebou od dětství nebo negativních zážitků nese nejrůznější traumata a nevhodné vzorce chování. Děti jsou podle odborníků naším obrazem, ovšem nezrcadlí slova a přání, jako spíš naše vlastní činy a způsoby jednání.

„Učíme děti tělesnou hygienu, jak uklízet, jak se starat o věci, předáváme jim vědomosti, ale většina rodičů si není vědoma toho, že je tu ještě jiná úroveň, která hraje rozhodující roli v tom, jestli děti budou šťastné a zdravé. Je nejvyšší čas, abychom my jako dospělí začali s každodenní psychohygienou, aby se to děti automaticky učily, jako se učí čistit si 2x denně zuby,“ nabádá rodiče psycholožka.



Psycholožka Simona Weiss

Pokud tedy chceme vyřešit nějaké jejich problematické chování a něco změnit, měli bychom jako rodiče nejprve začít u sebe. Podle psycholožky a lektorky Simony Weiss je jedním ze základních problémů dnešní doby stres a naše reakce na něj ve vypjatých situacích. Podívejme se na některé alternativní metody, které možná nesednou každému, ale pro jiné mohou být to pravé.



Autogenní trénink

„Je to systém fyziologicky podložených cvičení, relaxací svalstva a koncentrací na určité představy. Svalové uvolnění umožňuje harmonizaci v činnosti vnitřních orgánů. Díky autogennímu tréninku můžeme naše tělo vycvičit, aby se pomaleji dostávalo do stresu a tím nám zbylo více času na zdravější reakci,“ vysvětluje Simona Weiss.



Podle jejích zkušeností může být autogenní trénink velmi účinný jako podpora při přípravě na zkoušky, při problémech spánku a nesoustředěnosti nebo třeba psychosomatických potížích. Není to ovšem ideální způsob, protože neřeší příčinu problémů a stresu, ale pouze jejich fyziologické následky. Pokud tedy nepříjemné situace nastávají častěji, je vhodné začít pátrat po jejich příčinách.



Neurolingvistické programování (NLP)

O stupínek dál se snažilo jít neurolingvistické programování, se kterým přišli v sedmdesátých letech dva kalifornští vědci a které si našlo místo na školeních manažerů a obchodníků, v reklamní branži i u profesionálních sportovců. Původním smyslem NLP je zlepšit komunikační dovednosti a naladit účastníky rozhovoru „na stejnou vlnu“.



Neurolingvistické programování zjednodušeně vychází z předpokladu, že nejprve vnímáme něco svými smysly, následně to verbalizujeme do řeči (vnitřní či mluvené) a v závislosti na těchto dvou procesech se utváří naše reakce. Různí lidé ovšem upřednostňují jiné smysly a kvůli tomu dochází k mnoha zbytečným nepochopením a nedorozuměním.



NLP využívá třeba tzv. přerámování, při kterém se změnou užitých slov změní i to, jak jej vnímají posluchači. Pro rodiče by mohl být zajímavý třeba poznatek NLP, že pokud chcete, aby si dítě pamatovalo vše, co mu říkáte, použijte raději slovo A namísto ALE. Při použití ALE máme větší tendenci zapamatovat si pouze druhou/negativní část promluvy.

Neurolingvistické programování je ovšem velmi široký termín, existuje k němu velké množství materiálů i lektorů o velkém kvalitativním rozpětí, začínají se na něj nabalovat i skupiny mající spíše blíž k náboženství než k psychologii.



Technika emocionální svobody (EFT)

Z NLP, ale i akupunktury a čínské medicíny vycházejí i techniky emocionální svobody. Podle nich jsou negativní emoce způsobeny poruchou v energetickém poli těla, stejně tak dokážou negativní emoce takovou poruchu vyvolat.



„V dnešní době si je i lékařská věda vědoma toho, že velká většina onemocnění vzniká na základě stresu, úzkosti, potlačených emocí, nezpracovaných zranění a limitujících vzorců myšlení a chování,“ říká k této technice psycholožka Simona Weiss. Podle jejích slov si EFT rodiče pochvalují jako účinnou zejména u alergií, strachů nebo problémů se spánkem a soustředěností.



EFT předpokládá, že poklepáním na určitá místa na těle - tzv. hlavní meridiány, kterými proudí naše energie (v čínské medicíně také nazývána jako čchi) a současným soustředěním se na své negativní emoce se mohou uvolnit energetické blokády a budeme se cítit lépe psychicky i fyzicky. Existence čchi a meridiánů ale ještě nebyla vědecky prokázána, proto někteří lékaři označují EFT pouze za placebo.



Cesta (The Journey)

Cesta je metoda založená na myšlence, že emoce vyvolávají v našem těle biochemické reakce. Při jejich potlačení dochází k zablokování buněčných receptorů a narušení zdravé komunikace mezi buňkami.



K negativnímu „naprogramování“ našich buněk dochází podle její autorky Brandony Bays vždy, když se nacházíme ve vrcholném emočním stavu a když tuto emoci právě v tom okamžiku potlačíme. I metoda Cesta, stejně jako její autorka, vyvolávají u některých lékařů a psychologů kontroverzní reakce a někdy i odmítání.

„Tato metoda nabízí možnosti, jak se vyrovnávat s tématy jako je rozvod, šikana, dospívání, ztráta blízkého, problémy s učením, schopnost sebevyjádření a nejistota. Je možné najít také příčiny nemocí, alergií a různých dalších problémů,“ popisuje Simona Weiss, která se věnuje také přednášení pro profesionály i rodiče.