Nízký tlak

Tlak, pokud je vysoký, výrazně přispívá k závažným onemocněním srdce a cév. Naopak ti, co jej mají nízký, se mohou radovat, protože mají mnohem menší riziko, že budou mít infarkt nebo mozkovou mrtvici.

Hypotenze, jak lékaři nízkému krevnímu tlaku říkají, však může komplikovat život, lidé se cítí malátní nebo mohou i omdlít.

Žádná norma, jaký tlak se považuje za nízký, neexistuje. Každému totiž může dělat problémy jiná hodnota. Obecně lze říci, že pokud je horní hodnota pod 110, lze hovořit o nízkém. Může způsobit zdánlivě nevysvětlitelné kolapsy, vrávorání, studené nohy, ospalost a zívání, slabou koncentraci, únavu, potíže při náhlých změnách pozice, závratě či zatmění před očima obvykle při prudkém zvednutí se z postele.

Nejčastěji se týká mladých žen vysoké štíhlé postavy. Lékaři jim často naměří krevní tlak 90 či 100 na 50, tedy hluboce pod průměrem. Nízkým tlakem trpí i těhotné ženy. Zhruba v polovině těhotenství klesá krevní tlak o deset až patnáct čísel.

Problémy mají mladé ženy a starší lidé

Problém s nízkým tlakem mívají také staří lidé, u nich můžou dokonce být někdy důsledkem příliš razantního snižování tlaku léky. Hovoří se o takzvané ortostatické hypotenzi. Dochází k ní převážně při změně polohy, kdy se nemocný rychle zvedne z lůžka nebo ze židle a jeho krevní oběh není s to takovou změnu vyrovnat. Mozek ke své práci potřebuje dostatek okysličené krve, a když ji nemá, začnou se objevovat mžitky před očima, hučení v uších, až dotyčný ztratí vědomí a omdlí.

Při nízkém tlaku, který vzniká v důsledku užívání některých léků, je třeba se vždy poradit s lékařem. Může pomoci změna preparátu, většinou je také nutné si pravidelně měřit tlak a zjistit, s čím mdloby souvisí. Zároveň je dobré vyloučit, že změny nesouvisí s nemocnou štítnou žlázou. Problémy mohou též způsobovat léky na psychické potíže, depresi, uklidnění nebo spaní.

U mnoha lidí – většinou žen – problémy nejsou ničím vyvolané a nemá ani smysl je léčit léky. Základem pak je úprava životního stylu. Především je nutné pít dostatek tekutin.

Jezte pravidelně

Myslete také na to, jak často a jak moc jíte. Po vydatné potravě se totiž prokrvuje nadměrně žaludek a vnitřní orgány. Je to jednoduché: potřebují hodně síly na trávení. Na mozek naopak již tolik nezbývá. Proto je dobré jíst raději častěji a menší porce. Zásady zdravé výživy platí i v tomto případě. Dopřejte si hodně zeleniny, ovoce a nezapomínejte snídat. Jinak budete mít kromě nízkého tlaku ještě nízkou hladinu krevního tuku v důsledku hladu. V takovém stavu tělo nefunguje nejlépe a i mozek má málo energie.

Ke zlepšení problémů pomáhá také pravidelný spánek, pohyb. Někomu prospěje šálek kávy či malá sklenička alkoholu. Vždy je však nutné vše doplnit vodou. Alkohol se rozhodně nehodí pro těhotné ženy a řidiče. A není také dobré jej užívat pravidelně. Někteří lidé dokonce mají tendenci svůj sklon k závislosti na alkoholu omlouvat právě nízkým tlakem.

První pomoc

Pokud se vám problémy nevyhnou, tak je dobré si lehnout na rovnou podložku a zvednout nohy do výšky, tím se dostane krev do mozku. Jestliže cítíte, že na vás jdou „mdloby“, minimálně si sedněte a nedělejte hrdiny. Hrozí, že upadnete a skončíte v lepším případě s otřesem mozku. Někomu prospěje i větší množství soli, kterou by měl sníst například s kouskem chleba.

Naopak ke snížení tlaku přispívá česnek a také odvar z kopřiv. Krevní oběh podporuje zázvor, rozmarýna, majoránka a skořice. Lidová medicína doporučuje rozmarýnové víno. To vyrobíte tak, že do litru bílého suchého vína dáte 85 gramů rozmarýny a necháte osm dní vyluhovat. Při potížích podáváte jednorázově malou odlivku. Pomáhá také horká koupel, ale pozor, aby se vám nezatočila hlava, až budete vylézat z vany.

K lékaři je třeba jít ve chvíli, kdy nízký tlak vzniká náhle, přestože jste s ním nikdy neměli problémy. Může totiž signalizovat závažná onemocnění, například i cukrovku nebo Parkinsonovu chorobu.