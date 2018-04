Novým hitem pro hubnoucí může být nízkotučná čokoláda

Čokoláda se skládá z kakaové hmoty, kakaového másla, cukru a sušeného mléka (v případě mléčné čokolády). Většinou obsahuje okolo 40 % tuku, čokoládové polevy dokonce až 60 % tuku. Vědci se proto v souvislosti s celosvětovou epidemií obezity a popularitou čokolády snažili několik let přijít na to, jak v oblíbené pochoutce snížit obsah tuku.

Doposud jejich snahy troskotaly na tom, že po odstranění tuku se změnila struktura čokolády, která hrudkovatěla a ucpávala výrobní zařízení. Odstranit až 10 % tuku se ale nyní podařilo vědcům na univerzitě v americké Filadelfii. Využili k tomu elektrického pole, které změnilo viskozitu čokolády a dokonce i její chuť.

Obézní vedou Poprvé v dějinách lidstva je na světě více obézních než podvyživených (Ilustrační snímek)

„Podle některých názorů má čokoláda ošetřená ER (elektroreologií) silnější chuť po kakaové hmotě a je lepší než původní čokoláda,“ uvedli američtí vědci v žurnálu Proceedings of the National Academy of Sciences (Činnosti Národní akademie věd).

Tento úspěch aplikovaný na oblíbenou čokoládovou tyčinku Mars ale trochu stíní fakt, že se názory na potraviny se sníženým obsahem tuku poslední dobou dost vypolarizovaly. Oproti předchozímu úzu, že obezitu a zdravotní problémy způsobuje především tuk v našem jídle, se totiž v poslední době staví silná opozice. Ta vidí na vině zejména cukr, nízkotučné potraviny naopak považuje za problematické pro optimální váhu i diabetiky.

Po tuku neztloustnete, hlásají britští lékaři

„Jedením tuku neztloustnete,“ uvedlo v květnu britské Národní fórum pro obezitu a zároveň vyzvalo ke změně dietních doporučení, která podle nich nefungují. Jejich zpráva, která zrazuje od nízkotučných potravin a naopak vyzývá lidi ke konzumaci čerstvých potravin s vyšším obsahem tuku jako je avokádo nebo mléčné produkty vyvolala mezi odborníky na výživu podle deníku Telegraph velkou reakci.

Nasycené tuky podle ní neznamenají ani nebezpečí pro oběhový systém, jak se vědci posledních třicet let domnívali a jak lékaři říkali i svým pacientům. Daleko větší problém vidí v nízkotučných, odtučněných a dalších průmyslově zpracovaných potravinách, které musí projít velkými úpravami a chuť a textura je jim namísto tuku dodávána dalšími ingrediencemi a cukrem. Odborníci proto doporučují nespoléhat se na kupovaná jídla (ať již klasická, nebo nízkotučná), ale snažit se vařit doma ze základních, čerstvých a kvalitních surovin.

„Tuky jsou nositeli chuti. Každá méně tučná či netučná náhražka bude vždy znamenat to, že výrobek chuťově více či méně utrpí. Zamyslete se tedy hlavně nad množstvím tuků, které při vaření používáte (malé množství Vás určitě nijak nepoškodí),“ poradil čtenářům iDNES.cz výživový specialista Petr Havlíček. A to bezpochyby bude platit i v případě čokolády - našemu tělu udělá lépe několik kostiček tmavé čokolády než celá mléčnočokoládová tyčinka s karamelem, i když se sníženým obsahem tuku.