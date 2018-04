Nízké sebevědomí může ženy připravit o sexuální život, tvrdí studie

Špatné načasování, těsné spodní prádlo, matrace s vystřelenými péry. V cestě za sexuálním dobrodružstvím nám často stojí hned několik nepříjemných překážek. Jak však zjistila nedávná studie, to, co nás od skvělého sexu odrazuje nejvíce, jsme my samotné. Nedostatek sebevědomí má totiž údajně negativní vliv nejen na naši psychiku, ale i na náš sexuální život.

Vědci z australské La Trobe univerzity konkrétně přišli na to, že neuvěřitelných 40 % žen je velmi nespokojeno se svou postavou, a právě to jim bráni si vychutnat sexuální prožitek. Tento "tělesný diskomfort", jak tento fenomén popisuje zmíněná studie, tak je nejčastější příčinou, proč ženy často vyškrtávají sex ze seznamu svých priorit.

Nespokojenost nás dokáže "vypnout"

Při samotném aktu nás nízké sebevědomí může připravit o sexuální chutě a touhy. "Ženy se při sexu velmi snadno rozruší. Jen nepatrná maličkost je při sexu dokáže úplně vypnout," komentuje tuto nežádoucí situaci doktorka Gabriella Morriseyová, specialistka v oblasti mezilidských vztahů.

Zažila to snad každá z nás (nejlépe v situaci, když jde doslova do "tuhého"): Musím zatáhnout bříško, určitě se mu nelíbí moje stehna, co moje vlasy, prsa, pozadí, proč jsem si dnes musela vzít ty obří bavlněné kalhotky? Nedostatek sebevědomí z naší fyzické krásy nám dává tolik námětů k přemýšlení, že už jaksi nezbývá čas si vychutnat daný okamžik.

Muži jsou v pohodě

Citovaná studie však odhalila ještě jeden zajímavý fakt, nad kterým bychom se měly zamyslet: mužům nespokojenost s jejich tělem v milostném životě nepřekáží. Na rozdíl od mnoha žen, jen 14 % mužů uznává, že jim jejich nízké sebevědomí může překazit onen zážitek. Když jde o sex, muži se ze svých tělesných nedostatků příliš nestresují.

Proč to my ženy tolik prožíváme? Jak se shodují odborníci uvedeného výzkumu, je za tím společenský a mediální tlak na dokonalou ženskou krásu. Jak bychom neměly vyšilovat, když i Jennifer Lopezová je řazena k herečkám s "plnou postavou" a její údajně velké (ne-li obří) pozadí je hlavním tématem life-stylových magazínů?

Když pak srovnáte postavy hollywoodských hereček a jejich mužských kolegů, zjistíte, že většina herců si se svými kily navíc nebo jinými tělesnými nedokonalostmi starosti vůbec nedělá.

Vysoké podpatky, vysoké sebevědomí

Svět sice nemusí být fér, ale jediné, na co se můžete vždycky spolehnout, jsme my samotné. Cesta ke zdravému sebevědomí tak začíná především v naší hlavě. Mít ráda sebe a své tělo je zaručeným receptem, jak si užít život se všemi jeho lákadly.

Pracovat na pozitivním vnímání sama sebe nemusí být lehké, ale jde to. "Zamyslete se nad tím, co na sobě obdivujete. Máte krásné vlasy, nohy nebo ještě něco jiného? Nazujte si boty s vysokými podpatky, které už příliš dlouho otálely v botníku, a vyrazte do světa. Právě takový start vaše sebevědomí potřebuje," radí doktorka Morisseyová, jak na to.