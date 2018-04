Nikdy nezapomenu na Medvídka Pú, říká Václav Vydra

Václav Vydra je nejen herec, ale také vášnivý chovatel koní. Aktuálně ho můžete vidět v Hudebním divadle v Karlíně jako Horáce alias Hogo Fogo v Limonádovém Joeovi nebo v Divadle na Vinohradech jako Kambýsese ve hře Herkules a Augiášův chlív. Kromě toho se ještě stíhá školit na ošetřovatele kopyt, průběžně při různých příležitostech vystupuje s koňmi, v létě se chystá na putování v koňském sedle po Severním Irsku a připravuje tradiční Memoriál generála G. A. Custera na Hněvšíně. S manželkou Janou Bouškovou se také v červenci vypraví na týden na plachetnici na Sardinii.

Film

ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH

V poslední době to byl německý film Životy těch druhých o tajné policii Stasi, jehož děj se odehrává v tehdejším východním Německu. Působil na mě velice emotivně. Z českých mě zaujal třeba film Obsluhoval jsem anglického krále.

Kniha

MEDVÍDEK PÚ

První kniha, na kterou nikdy nezapomenu, byl Medvídek Pú. Když jsem byl ještě hodně malý, vzpomínám si, jak mi ji četla maminka. Později to byla samozřejmě série Vinnetou, měl jsem rád knihy J. Verna a v dospělých letech to byla od Ernesta Hemingwaye kniha Komu zvoní hrana a od J. M. Simmela Láska je jen slovo. Před pár lety jsem si přečetl od Jana Šmída Čisté radosti mého života.

Místo

U KONÍ

Doma je pro mě hlavně v blízkosti Slapské přehrady, kde mám ustájené své koně. Dává mi to nepopsatelné pocity, které zažijí jen lidé, kteří s koňmi žijí. Přestože jezdím velmi dlouho, až nyní mám pocit, že si s koňmi začínám více rozumět. Snažím se s nimi jezdit tak, abych jim dal co nejvíce volnosti a prostoru pro jejich rozhodování, a stejně tak bych si to přál i pro sebe.

Člověk

GENERÁL CUSTER

Z historických postav generál G. A. Custer - asi proto, že každoročně pořádám jeho memoriál. Jinak samozřejmě moje žena. Ale také mnoho mých dalších přátel a přítelkyň.