Nigella Lawsonová vaří rychle a skvěle. Chcete znát její triky?

Nigella ano. A má na to jednoduché triky, které vám usnadní přípravu večeří pro děti i návštěvu.

Suroviny: Tahle usměvavá dáma používá nejkvalitnější suroviny, kterých potom stačí málo. Dobré potraviny stolovníky více nasytí, mají intenzivnější chuť, takže jich stačí méně.

Příprava: Do spíže a lednice si také nosí předem předkrájené kousky masa, omyté saláty... V Česku není tak široký a kvalitní výběr jako na ostrovech, přesto v lepších hypermarketech natrefíte na nemarinované a nešizené kousky masa. Zkuste si někdy spočítat, kolik času vám zabere pokrájení kuřecích prsou na nudličky.

Cibulka: Téměř v každém receptu s cibulkou využívá jarní. Třeba do polévky ji ani nekrájí, celou pak vyhodí. Na DVD vypráví, že cibule už ze sebe to nejlepší dostala. Navíc podle ní dětem lépe chutná jemnější jarní cibulka než klasická žlutá stolní.

Zkuste to někdy také, na základ pro klasickou českou roštěnou to sice není, ale k jídlům z jedné pánve ladí báječně.

Příloha: Ani škrabání brambor nepatří mezi její záliby. Pokud čeká hodně hostů, upřednostní kuskus, který stačí jen zalít horkou vodou. Nigella přimíchá bylinky nebo třeba sušené brusinky. Často servíruje i předvařenou čočku z konzervy, se kterou si pár minut hrála na pánvi na ochuceném oleji, nebo třeba hrách rozmačkaný na kaši. Dobrou trefou jsou i konzervované fazole.

Česnek: Nigella se rozhodně nezdržuje jeho loupáním. Chuť jídlu dodává silným česnekovým olejem. Talíře pak vydatně zalévá olejem olivovým. Prakticky nesolí, jídlo až na talíři ochucuje pepřem a bylinkami.

Vychytávky: Její recepty jsou jednoduché, žádné dlouhé seznamy surovin. Komplikovanější jsou dresinky, na které potřebujete mít doma několik lahviček mnohdy s tajuplnými ingrediencemi.

Jednou vykouzlí z pěti tekutin thajskou zálivku, podruhé italskou. Ve spíži sáhne po skleničce, která je hlavním znakem tamní kuchyně (třeba v japonské kuchyni wasabi) a tu použije jako základ. Žádné šejkry, stačí protřepat v lahvičce.

Polotovary: Detaily, jako třeba loupání opečených paprik nebo spařených rajčat, rozhodně neřeší. Klidně hostům naservíruje pečené sterilované papriky, jen krátce vyhřáté pod grilem, na pánev zase vyklopí konzervu již stažených rajčat. Obzvlášť v zimě jsou lepší než čerstvá.

Jednoduchost: Její dezerty připomínají spíše mávnutí kouzelného proutku, než složité odměřování mouky a cukru. Proč na pozvednutí čokoládové pěny místo žloutků nevyužít třeba bonbony marshamallows?

K dalším jejím trikům patří používání jedné mlsné ingredience do zdánlivě obyčejné sladkosti. K jahodám se smetanou rozdrobí kokosové pusinky, na obyčejnou zmrzlinu z mrazáku ze supermarketu jen zkaramelizuje ořechy. A hned to vypadá, že u plotny stála desítky minut, což tak rozhodně není.

Servírování: V rychlém servírování je Nigella mistr. Dezert, tu sladkou tečku na závěr menu, často podává ve skleničkách na vysoké stopce. Žádné složité nandavání, využívá jen lžíci a s oblibou u toho vypráví, jak je nešikovná. Nerovnosti zakryje vrstvou arašídů a nezapomene si jich při tom několik strčit do pusy.

Nůžky: V loupání a krájení vůbec Nigella nevyniká, ale vaření si tím rozhodně nenechá otrávit. Naopak, snaží se to ještě více zjednodušit. Do ruky vezme nůžky a stříhá. Samozřejmě že ne hovězí, ale pažitku, slaninu, salát... Neušpiní si prkýnko a kousky odpadávají rovnou do mísy.

Tabule: Ani prostřením stolu se tato sympatická černovláska nezdržuje. Koupí kytici laciných květů ze supermarketu a udělá s ní rychlý proces. Ustřihne jednotlivé hlavičky, které pak nandá do malých mističek (třeba od čajových svíček) nebo skleniček, které rozesadí po celém stole. Kvítka pak vyniknou ve své jednoduchosti. Zapálí několik dlouhých svící, zhasne hlavní světlo a do prostoru hned pronikne jiná atmosféra.

Nákup: Pokud jí příprava některého z pokrmů připadá příliš složitá, nenechá se tím otrávit a koupí ho hotový. Třeba chobotničkový salát. Na DVD Vaříme express vypráví, že místo několikahodinového postávání za kuchyňskou linkou raději zaběhne do italského obchodu, kterému důvěřuje.

Úspora času: Pokud čeká hosty, nakoupí častokrát připravené pokrmy a stolu dodá už jen jednu nebo dvě dominanty, které vzešly zpod jejích rukou. A hotová jídla svým způsobem ozvláštní: k sýrům opeče hrušky s medem, kupované saláty zalije špičkově dochuceným dresinkem, k roastbeefu okoření majonézu. Vaření je přece zábava, žádný stres. A jen málokdo má čas stát hodiny a hodiny za plotnou.

Bleskurychlé křehulky

Opravdu express dezert, který Nigella Lawson nosí na návštěvy jako dárek. Jen ho mazaně skrývá ve zdobené retro plechovce převázané růžovou mašlí. Než její rafinované sladké kousky ztvrdnou, stihne se nalíčit i učesat.

200 g krupicového cukru

60 ml vody

150 g zlatého sirupu

150 g solených arašídů

1 lžička vanilkového aroma

25 g másla

1 1/4 jedlé sody

1. Krupicový cukr, vodu a zlatý sirup přivedeme k varu. Vaříme asi deset minut, než se začne z hrnce kouřit.

2. Odstavíme z plotny a vmícháme arašídy, lžičku vanilkového aroma, máslo a jedlou sodu. Směs napění a bude pěkně lepit.

3. Rychle ji nalejeme na plech pomaštěný máslem. Vznikne plát, který necháme vychladnout. Pak ho rozbijeme na malé kousky - třeba kladívkem.

TIP: V ještě rychlejší variantě pohodářská Britka pracuje jen s vodou, cukrem, sirupem a sodou.