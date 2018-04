Nechci tajit svůj věk, jsem na něj pyšná, říká padesátnice Kidmanová

„Jsem ráda, že můžu hrdě říct, kolik je mi let. Je mi padesát a není důvod to skrývat,“ prohlásila Kidmanová.

Sebevědomí má větší od doby, co porodila dvě zdravé dcery. A tvrdí, že jako matka prostě nehledí na vrásky nebo povadlou kůži na těle.

Tak úplně pravda to však není, protože je podle fotografií patrné, že má za sebou několik zásahů z rukou plastického chirurga.

„Žena zraje. V každém období pro ni má přednost něco jiného. Nejprve je to kariéra, pak vztah, pak děti. Většina z nás však nezapomíná pečovat o svůj vzhled, který je pro nás ženy tak důležitý. I já se vždy snažím, jak nejlépe umím,“ vysvětluje.



Držitelka Oscara za film Hodiny už léta praktikuje jógu, cvičí pod dohledem trenéra a navštěvuje kosmetické salony. „Základem je vlastně dobrá strava. Ale to už je tak ohrané, že to asi ani nemusím zmiňovat. V dnešní době to víme všichni a je jen na nás, zda to budeme dodržovat,“ doplnila.



Plastické operace však Kidmanová stále popírá, ačkoli odborníci z oboru při pohledu na její fotografie tvrdí, že jisté zákroky podstoupila. Přiznala jen, že si nechávala napíchat botox v oblasti obličeje a krku.

„Botox jsem zkusila. Ale už dávno na něj nechodím. Jsem ráda, že můžu zase bez problému hýbat svým čelem,“ dodala.

Nicole Kidmanová na záběrech z New Yorku z června tohoto roku: