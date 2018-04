Nicol Vaidišová: Krásná, bohatá... a neúspěšná?

Tenistce Vaidišové se nedaří. K takovému tvrzení nejsou třeba žádné studie ani herní rozbory. Stačí se podívat na výsledky z poslední doby: ta, která o sobě prohlašovala, že bude nejlepší na světě a získá titul ve Wimbledonu, vyhrála za poslední tři měsíce dva zápasy.

Kdykoliv je o Nicol Vaidišové řeč, používají se slova krásná, mladá, úspěšná. Copak o to, mladá je, krásná v mnoha očích taky, ale s tím úspěchem to nějak vázne. "Hlavu si z toho nedělám,“ říká na to ona. "Každý má někdy období, kdy se mu nedaří.“

To, že už nepatří mezi nejlepší, má tři důvody.

1. Dospěla. Celý život vyrůstala v jednotvárném prostředí, všechno bylo nalinkované, o nic se nemusela starat. Jen hrát. A vyhrávat. "Když zjistila, že o některých věcech může rozhodovat sama, najednou to neuměla. Až moc důsledně šla po své samostatnosti,“ popisuje člověk, který se v tenisovém prostředí pohybuje desítky let. Jinými slovy je to vzpoura dívky dlouho spoutané přísnými pravidly.

2. Rozchod s otcem-trenérem. I když je Aleš Kodat otcem nevlastním, vychovával ji od dětství, a můžeme ho tak brát jako vlastního. A žádný trenér nikdy nebude rozumět sportovci líp než jeho vlastní rodič.

3. Láska. Vaidišová se poprvé vážně zamilovala, což jí lze jen přát. Ale, ať to zní jakkoliv krutě, láska s vrcholovým tenisem většinou nejde dohromady.

"Každá životní změna je obrovský šok pro organismus a Nicol těch změn zažila v krátké době hodně," vysvětluje sportovní lékař Jan Hnízdil. "Odchod od otce, nový vztah, špatné výsledky, to vše jsou stresory způsobující únavu i nervozitu." U mladých sportovců je to podle Hnízdila dost časté. "Znají jen šatny, kurty, posilovnu, hotely. Jejich život je jednotvárný, a to třeba i na úkor intelektuálního rozvoje. Když pak přijdou tak velké změny, s některými to hodně zamává."