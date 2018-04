Luxus téměř pro všechny. Z elitních parfémů se stává rozšířený trend

Už podle názvu je zřejmé, že niche parfémy jsou velmi specifické, netradiční až okrajové. Slovo niche totiž v angličtině i francouzštině znamená výklenek. S přezdívkou původně přišla americká neziskovka The Fragrance Foundation, aby oddělila malé, exkluzivní parfumérské firmy od velkých značek.

S těmi jste se zaručeně setkala a dost možná máte některý z jejich produktů doma. Většinou jsou spjaty s designéry nebo módními domy. Velkou tradici mají třeba vůně Dior nebo Chanel, mezi mladšími vynikají neotřelé toaletní a parfemované vody od Marca Jacobse. Značkové vůně prodávají běžné parfumerie i některé drogerie.

S niche vůněmi je to o něco složitější, k jejich exkluzivní image patří i to, že je nepořídíte na každém rohu. Vyrazit za nimi musíte do značkových butiků a specializovaných obchodů, jako je třeba pražský Ingredients, pařížský concept store Colette nebo salony na londýnské Oxford Street. Ve chvíli, kdy svůj obchod nebo značku najdete, vše teprve začne. Nastane čas vybírat.

Vzácná dřeva i vůně lepicí pásky

Není to snadné, vůně "z výklenku" jsou totiž docela jiné než ty, kterým se říká mainstreamové. Charakterizuje je vysoká kvalita a koncentrace pečlivě vybraných ingrediencí. Obsahují minimum syntetických přísad, zato pro ty přírodní si tvůrci jezdí do všemožných koutů světa. Například úspěšný tvůrce Clive Christian v Indii pořizuje vzácné padesátileté santalové dřevo. Když zrovna není k dostání, pozastaví výrobu.

A nejsou to jen dřeva, květiny nebo bylinky. Ty nejlepší parfémy musí mít atmosféru. Proto značka Comme des Garcons v limitované edici použila aroma hnědé pásky, kterou se přelepují balíky, a kolektiv Imaginary Authors založil parfém The Soft Lawn na vůni tenisového míčku.

Už dávno ne jen pro znalce

Parfumér Ben Gorham, který stojí za značkou Byredo, zase pro parfemovanou vodu Accord Oud zvolil jednu z nejdražších přísad vůbec: vonný olej oud, který tvoří východoasijský strom aquilárie, když se brání parazitům. Litr oleje v přepočtu stojí více než sto tisíc korun a ve flakonu od Byreda ho najdete jen kapku. I tak za 100 ml zaplatíte asi čtyři tisíce.

Deset nejznámějších niche značek Diptyque , Francie



, Francie Frederic Malle , Francie



, Francie CB I Hate Perfume , USA



, USA Le Labo , USA



, USA Arquiste , USA



, USA Jo Malone , USA



, USA Clive Christian , Velká Británie



, Velká Británie Byredo , Švédsko



, Švédsko Comme des Garcons , Japonsko



, Japonsko Amouage, Saudská Arábie



Ceny vyšší, než je běžné, k niche parfémům patří. Platíte za složitý proces přípravy, vzácné ingredience i za to, že – řečeno s nadsázkou – nebudete vonět jako půlka tramvaje. Americký parfumér Christopher Brosius už v roce 1992 napsal: "Nenávidím parfémy. Příliš často jsou to jen náhražky za skutečné osobní kouzlo a styl. Lidé, kteří voní jako všichni ostatní, mě znechucují."

Tehdy šlo o názor úzkého klubu fajnšmekrů, ovšem nyní, o dvaadvacet let později, jsou niche parfémy na vrcholu a zažívají menší revoluci. Čím dál častěji se totiž objevují v nabídce e-shopů. Jedni tvrdí, že jim to ubírá na exkluzivitě, další těší, že se k nim snáze dostanou i laici. Každopádně je velmi pravděpodobné, že během následujících let opustí výklenky a zaplní daleko větší prostory.