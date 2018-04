NiceLand: Mimochodem přišel a zvítězil

Jakkoli tvrdí, že člověk by si neměl klást příliš vysoké cíle, jeho snem je natočit dobrou desku, která by měla úspěch i mimo rodné Čechy. A pokud vše půjde jako doposud, zřejmě se mu to i podaří. V šestnácti letech si od bratra začal půjčovat kytaru, texty si psal sám, v angličtině a do šuplíku.

Album, které mu záhy vyjde, natáčí díky vítězství v soutěži Coca-Cola Popstar. Přihlásil se podle vlastních slov "jen tak mimochodem, když jsem klikal po webu a do oka mi padl banner s upoutávkou na soutěž."

A stejně "mimochodem" pak také celou soutěž vyhrál. Svůj umělecký pseudonym si vybral podle filmu islandského režiséra Fridrika Thóra Fridrikssona. Nejbližší koncert bude 1. září v Praze na Indie Summer Festu.

Film

KLUB RVÁČŮ

Nedávno jsem to zhlédl zhruba potřistadvacáté. David Fincher je blázen, geniální ovšem. A ne, tenhle film opravdu není o partě chlapů, co do sebe jen mlátí...

Kniha

VŠECHNY MOJE LÁSKY

Jedna z mála knih, ke kterým se vracím. Dámy, chcete vědět, jak mladý muž zmítaný životem opravdu přemýšlí? Tak tohle všechno tam je. A hodně upřímně.

Místo

STARÉ MĚSTO

Jedna část Prahy, kde už dlouho trávím většinu svého času. Trojúhelník Mánes-Národní divadlo-Národní třída. Dost daleko od turistů, dost blízko ke všem krásám a výhodám centra.

Člověk

TIM BURTON

Jeden z nejlepších filmových vypravěčů s citem pro genialitu ostatních (Johnny Depp a Danny Elfman) a schopností napsat vtipný muzikál z říše mrtvých. To my, úchylové, dokážeme obzvlášť ocenit.