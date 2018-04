Nezhubnete, neplatíte!!!

V současném zaneprázdněném životním stylu, nevhodné diety a neaktivita dramaticky zvyšuje počet obézních lidí. Striktní dieta, silná vůle a tvrdá dřina v tělocvičně může jistě pomoci redukovat váhu, ale trvalé boule na stehnech, břichu, bocích a hýždích obvykle zůstávají, ať děláte co děláte. Léta bylo jediným řešením chirurgické odstranění tukových buněk – liposukce. Dnes však existuje řešení pro ženy a muže, kteří nechtějí podstoupit proceduru operativního zákroku a vzít na sebe rizika s ní spojená.

Je zde bezbolestná, bezpečná a rychlá alternativa k liposukčním procedurám - revoluční neinvazivní liposukce 3. generace! Ta využívá nejmodernější kavitační technologii, která umožňuje koncentrovanou energii nasměrovat do velmi specifické zóny pacienta a je tak schopna rozbít podkožní tukové buňky, přičemž nechává kůži, vaskulární, nervovou a svalovou tkáň nezměněnou. Viditelnou redukci obvodu poznáte již po jedné léčbě! Odstranění tukových buněk je trvalé, nikoliv pouze dočasné zmenšení, to znamená, že již nemůže dojít k jejímu opětovnému nabytí na objemu.

Břicho, stehna, hýždě, boky, kolena a předloktí mohou být konturovány bez anestezie, bez jizev a bez rekuperačního období. Pacienti po zákroku mohou okamžitě pokračovat ve svém každodenním životě. Není zde žádná post-léčba, bolest nebo nepohodlí a vaše pokožka zůstává naprosto nedotčena!

S tímto jedinečným přístrojem neinvazivní liposukce 3. generace přichází do Prahy nově otevřený salon YES VISAGE. V salonu YES VISAGE vám garantují úbytek 2 až 15 cm za 40 minut procedury, v závislosti na místě ošetření. V salonu YES VISAGE jsou si tak jisti svými výsledky, že pokud nezhubnete, jednoduše neplatíte !!!

Více informací na telefonu 776 707 707 a webu www.yesvisage.cz.