Než si dáte šálek čaje (6.)

Příprava v konvici

Podle počtu šálků odpočítáme počet lžiček čaje, které vhodíme do porcelánové konvice a přidáme ještě jednu lžičku navíc (jedna lžička patří nádobě na přípravu). Konvice by měla být předehřátá opakovaným promytím horkou vodou, by nesnižovala teplotu vody potřebnou k maximálnímu luhování. Po 4-5 minutách (zlomkové čaje méně, listové déle) čaj sléváme do šálků a podáváme. S ohledem na získání správné koncentrace čaje je třeba znát objem konvice, abychom věděli, na kolik šálků obsah postačí, případně kam má sahat voda. Případný zbytek čaje v konvici se delším luhováním znehodnocuje, proto chceme-li popíjet několik stejných šálků téže várky za sebou, přeléváme čaj po 4-5 minutách do druhé, rovněž předehřáté, konvice. Tím se oddělí nálev od čajových lístků s čaj je možné rozlévat několikrát dokola. V takovém případě však musíme sledovat teplotu, protože studený čaj je bezcenný.

Příprava v šálku

Klasický způsob přípravy čaje v konvici je vhodný, pokud podáváme čaj společnosti více lidí. Pro jednotlivce je však méně praktické. Jednodušší je příprava na způsob černé kávy zvané "turek". Odměříme jednu lžičku čaje na šálek a přelijeme vroucí vodou. Teprvepo 4-5 minutách ponořujeme do šálku lžičku. Kdybychom tak učinili dřív, kov by nápoj ochladil a ovlivnil extrakci. Zamícháním pomůžeme lístkům, které eventuelně splývají na hladině, k jejich usazení a zároveň dostaneme vyrovnanější nápoj, protože původně byl u dna koncentrovanější. Čaj pijeme do dvou minut, aby se nepřesytil taninem.



Příští, sedmý díl, věnovaný slazení a dochucování čaje, najdete na tomto místě za týden 5. května.