Než si dáte šálek čaje (5.)

Obecně platí, že u čajů listových dávkujeme na šálek lžičku mírně navršenou, zatímco u zlomkových čajů bývá spíše zarovnaná. Jako jednu porci počítáme 1,5 gramů čaje. Přičemž J.H. Kocman, autor knížky Čajové minimum, dává co se objemu týče přednost šálkům větším, o obsahu cca 200 ml.

Při přípravě dobrého čaje záleží pochopitelně také na kvalitě vody. Neměla by být čerstvá, ani moc měkká, ale ani tvrdá. Destilovaná voda je naprosto nevhodná, protože čaj dochucuje i správný poměr minerálií. Chloru ve vodárensky upravené vodě se zbavíme pokud trvá bod varu asi deset sekund. Zbytek vody v konvici vylejeme, protože převařená je vždy chudší na minerálie a tudíž správnou chuť čaje znehodnocuje. Vodu na čaj vaříme ve smaltované nebo nerezové konvici, která je určena výhradně k tomuto účelu.

Čajový servis má být tenkostěnný, aby co nejméně snižoval teplotu nálevu. Názory na design šálků se rozcházejí. A nemají pravdu ti, kteří nádobu na čaj považují za okrajový problém. Volba vhodného servisu hraje v "čajové kultuře" významnou roli. Kdo to ví, dává raději přednost bílému porcelánu s minimálním dekorem. Porcelánovou konvici, v níž čaj spařujeme, nevymýváme, ale pouze vyplachujeme vodou. Získaná čajová patina konvici zhodnocuje a je chloubou svého uživatele.



