Modelky bez ruky i s Downovým syndromem předváděly v New Yorku

Na newyorském týdnu módy se v rámci přehlídky FTL Moda na molu ukázaly ne zrovna tradiční modelky. Oblečení předváděly například bývalá prodavačka aut z New Jersey Rebekah Marine (28), které přezdívají bionická modelka. Narodila se bez pravé ruky a proto má bionickou protézu.

„Myslím, že módní průmysl se hodně změnil. Mnoho značek ale váhá angažovat modelky, které nejsou profesionálky, hubené, modrooké blondýny. Takže je to výzva, ale rozhodně děláme pokroky, a je úžasné být součástí toho,“ řekla Marine.

Další netradiční modelkou byla Australanka Madeline Stuartová (18), která trpí Downovým syndromem. Z blondýnky je už velká hvězda a dokonce podle ní pojmenovali kabelku.

„Madeline je velmi nadšená. Myslím, že je úžasné, že dostala tuto příležitost. Je to fantastický základ pro to, abychom mohly naplnit naše myšlenky o začlenění lidí se zdravotním postižením,“ prohlásila její matka Rosanne Stuartová v zákulisí přehlídky v New Yorku.

Na molu se vedle „běžných“ modelek představily také Shaholly Ayersová, které amputovali pravou ruku, nebo Leslie Irby na vozíčku.

Je správné angažovat „netradiční“ modelky?