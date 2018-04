Newyorského policistu zabil prach z Ground Zero

Lidé, kteří přežili pád věží nebo se přímo účastnili záchranných prací, teď stojí před novou zdravotní hrozbou.

Příčinou jsou obrovská mračna prachu, která zaplavila Ground Zero a newyorské ulice bezprostředně po tragédii.

Neidentifikovatelný materiál

Na nebezpečí upozornily závěry pitvy Jamese Zadrogy, newyorského policisty, který se 11. září 2001 přímo účastnil záchranných prací u zřícených dvojčat.

Detektiv Zadroga zemřel letos v lednu ve věku pouhých 34 let. Lékaři konstatovali, že příčinou úmrtí bylo dechové selhání.

Při pitvě našli v policistových plicích "velké množství zánětlivých uzlů obsahujících neidentifikovaný cizí materiál". Ve zprávě soudního lékaře stojí, že "s velkou pravděpodobností existuje přímá souvislost mezi úmrtím a incidentem z 11. září".

Po řadě dohadů tak jde o první oficiální potvrzení spojitosti mezi škodlivým vzduchem na Ground Zero a úmrtím někoho, kdo se na místě po pádu budov pohyboval.

Souvislost se špatně dokazuje

Fakt, že toxické zplodiny mohou vyvolávat těžké (až smrtelné) onemocnění plic, je nezpochybnitelný. Potvrdit přímou souvislost mezi pádem dvojčat a konkrétními zdravotními následky některých zúčastněných se však lékaři pořád zdráhají.

Rozvoj nádorových i jiných nemocí je vždy velmi složitý děj, na kterém se podílí řada faktorů. Prokázat, že bezprostřední příčinou choroby je jediná událost (v tomto případě působení škodlivých látek po zřícení dvojčat), je proto obtížné.

Detektiv Zadroga byl u newyorské policie léta. Nekouřil a nikdy netrpěl žádnou plicní chorobou.

Po útoku na WTC se zapojil do záchranných prací a na Ground Zero strávil asi 450 hodin. Musel tak dýchat drobná skelná vlákna, prach z rozdrceného betonu a směs toxických látek. To do několika let vyústilo v těžké zjizvení plic, dechové selhání a následnou smrt.

Záchranných a odklízecích prací se u WTC účastnilo přes sedm tisíc dělníků, hasičů, záchranářů a policistů. U mnoha z nich už se objevily potíže, které by s velkou pravděpodobností mohly s 11. zářím souviset.

I když několik desítek lidí už těmto problémům podlehlo, přímá souvislost se pořád nedá přesvědčivě dokázat.

Doba mezi působením škodlivých podnětů a rozvojem onemocnění detektiva Zadrogy je neobvykle krátká. V podobných případech se totiž běžně pohybuje spíše v řádu několika desítek let.

Dlouhodobé vdechování obtížně identifikovatelné směsi škodlivin však rozhodně mohlo působit jako spouštěč i urychlovač zhoubných procesů organismu. Nejčernější odhady předpovídají i u dalších postižených rozvoj vážných zdravotních problémů, včetně nádorových chorob a leukémie.

Zdravotní rizika spojená s pracemi na Ground Zero zůstávají předmětem intenzivního lékařského bádání.

A k tomu se rozvíjí diskuse, zda by podobná úmrtí neměla být klasifikována jako následek nemoci z povolání. Jako taková by znamenala pro postižené a jejich pozůstalé nárok na odškodné.

Článek vyšel v listu The New York Times