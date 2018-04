New York tleskal české módě

Jeho autorská přehlídka se konala v hotelu Waldorf Astoria a byla jednou z mnoha, které se od pátku po celý týden uskuteční.

Své představy o módě na příští jaro a léto přijelo do New Yorku ukázat osm desítek designérů z celého světa.

Klírův zaoceánský debut ocenil nabitý sál spontánním potleskem na otevřené scéně. Působivou róbu z hnědého šifonu pošívanou květy z kousků jemné kůže,

která sklidila největší úspěch, si ihned po přehlídce zamluvila nadšená divačka z Las Vegas.

"Taková situace se často nestává," připustil čtyřiatřicetiletý návrhář. "Lidé u nás mají zafixováno, že modely jsou pro ně nedosažitelné. Ale ona

to není pravda," řekl ČTK.

Šaty z jeho pražského ateliéru podle něho stojí

15.000 až 30.000 korun, originální přehlídkový kus, který poputuje do Las Vegas, vyjde asi na 40.000 korun.

Své kolekci, uvedené v premiéře letos v únoru v Praze, dal Klír název Hotel. Inspiroval se "námořníky, děvkami a kněžími, kteří se v hotelu mohou potkat". Výrazná kombinace modré a bílé spolu se střihy ala bukanýr,

nejrůznější odstíny červené na korzetech bez sukní či odvážné využití křesťanské symboliky a barev nenechalo nikoho na pochybách, odkud autor v

jednotlivých částech přehlídky čerpá.

Přestože Klír sám sebe označuje za "typ návrháře, který nedělá sezónní kolekce a nevytváří trendy," očekává, že móda příštího jara bude více oddělovat šaty pro běžné nošení a pro slavnostní příležitosti.

Střihy pro ulici se zjednodušují, zatímco večerní modely jsou stále zdobnější. "Tak by to mělo být, protože lidé přestávají rozlišovat, kam jdou. Přijde mi, že rifle, svetr a trička se staly naprosto běžným oblečením. A to se mi moc nelíbí," řekl.

Konec zimy zřejmě móda příští rok přivítá optimisticky pastelovými i sytějšími barvami. "Z mé strany se určitě objeví bílá s modrou a červená," předpokládá návrhář, kterého zná česká veřejnost jako autora oděvů pro televizní SuperStar, soutěže Miss či filmových kostýmů.

Módní přehlídka v New Yorku, s níž organizačně pomohlo tamější České centrum, měla za cíl představit Klíra americkému profesionálnímu publiku, řekl ČTK jeho manažer Jozef Stopka.

"Očekáváme, že nějaké kontakty s místními prodejci se nyní naváží," dodal.

Josef Klír, který dvakrát získal domácí titul Návrhář roku v soutěži svatebních šatů a prezentoval se v Německu a na Slovensku, ovšem není jediným českým návrhářem usilujícím o přízeň Američanů.

Ještě tento měsíc se do New Yorku chystá šestice jeho kolegyň Michaela Bakotová, Helena Fejková, Hana Havelková, Taťána Kováříková, Radka Kubková a Jaroslava Procházková. Představit by tam měly kolekce na jaro a léto 2007.