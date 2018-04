New York Times: Herečky vytlačují modelky z titulních stran magazínů

"Modelkám nastaly těžké časy," říká návrhář Marc Jacobs, hlavní sponzor výstavy pořádané Costume Institute, částí muzea věnované oblečení a doplňkům.

"Supermodelky se vložily do pop kultury v době, kdy herečky nejevily zájem. Teď je ale Hollywood plný mladých hereckých hvězdiček, a navíc je tu digitální technologie, která jejich vzhled vylepší."

Ačkoliv první dáma USA Michelle Obamová a hvězda televizního seriálu Gossip Girl, americká herečka Blake Livelyová, okupovaly letos titulní stránku časopisu Vogue, květnové vydání se zaměřilo na The Faces of the Moment (Populární tváře), které jsou dílem fotografa Stevena Meisela. Původní trio modelek - Liya Kebedeová, Natalja Vodjanovová a Anna Jagodzinská - je triptychem uvádějícím devět žen: většinou středoevropských blondýnek s téměř neznatelnými rysy tmavší rasy. Jen málokdo je ale zná.

Gisele Bündchenová pro magazín American Photo

Výjimkou je modelka Gisele Bündchenová na přebalu magazínu Vanity Fair - polonahá brazilská kráska, která je dokladem toho, že při troše píle lze urazit dlouhou cestu od propagace oblečení k hvězdné kariéře. Ale kdo ještě - s výjimkou módní ikony Kate Mossové, která si i v pětatřiceti letech drží status supermodelky - se objevuje na blýskavých přebalech časopisů?

Dlouholetá šéfredaktorka časopisu Vogue Anna Wintourová připouští, že se jí daří nalézat líbivé tváře spíš mezi hollywoodskými celebritami než na přehlídkových molech.

"Zájem veřejnosti o modelky v posledních letech ochabl, není to už takové, jako to bývalo na počátku 90. let, kdy Naomi (Campbellová) a Linda (Evangelista) vyvolávaly takový rozruch," říká Wintourová.

"A dokud se modelky znovu neprosadí a nestanou se opět celebritami, nebudou se prodávat na titulních stránkách magazínů tak dobře jako herečky."

Kate Winsletová na obálce prosincového čísla Vanity Fair

Nejnovější vydání Vogue se podle ní zaměřilo na soukromý život modelek - "na partnery, mimina, šatník, přehlídková mola, diety a dramata". Ale reklamy na lesklých stránkách časopisů dokazují, že make-up Dolce & Gabbana reprezentuje bledá pleť a našpulené rtíky herečky Scarlett Johanssonové, Kate Winsletová se stala tváří vůně Trésor firmy Lancôme a Cate Blanchetová propaguje nejnovější "zázračnou ingredienci" kosmetické řady péče o pleť.

Podle Wintourové se modelky neobjevují na titulních stránkách časopisu Vogue proto, že generaci, která kdysi obdivovala supermodelky, už tenhle druh nádhery nic neříká.