New York ohrožují ´´smrtící komáři´´

Západonilský virus byl pojmenován podle oblasti v Ugandě, kde byl v roce 1937 poprvé identifikován. Je častým jevem v Africe, jihozápadní Asii, na Blízkém východě a také se objevil ve východní Evropě. Virus vyvolává akutní infekční onemocnění s vysokými horečkami a bolestmi kloubů a symptomy se podobají známější horečce dengue. Může způsobit smrtelná mozková onemocnění, jako například encefalitidu a meningitidu. V nejhorším případě, hlavně mezi staršími osobami, může virus zavinit trvalé nervové poškození nebo dokonce i smrt.

Zdravotníci a vědci se bojí možného šíření tohoto viru, který nebyl nazápadní polokouli dosud registrován, do jiných oblastí Spojených států. "Zdá se mi velmi pravděpodobné, že během přeletu na jih se nakažení ptáci mohou dostat do jižnějších oblastí USA a přizpůsobit vir jižním klimatickým podmínkám," řekl John Anderson ze státní experimentální zemědělské stanice v New Havenu.Anderson se totiž domnívá, že zpráva o infikovaném ptactvu a přezimujících komárech je neblahým znamením toho, že virus se pravděpodobně v této oblasti znovu letos vyskytne.Ochránci životního prostředí, místní aktivisté i mnozí obyvatelé mají strach, že se budou opakovat rozsáhlé postřiky prostředky proti hubení škodlivého hmyzu z loňského roku. Experti tvrdí, že používaná chemická látka malathion je poměrně netoxická, může se však v lidském těle proměnit na toxickou látku maloxin jež ničí nervový systém."Jakmile bude virus rozšířen mezi ptáky a komáry, budeme o postřiku uvažovat, abychom předešli jeho možnému šíření na lidi," řekla tisková mluvčí vládního oddělení zdravotnictví v New Yorku Sandra Mullenová a dodala, že její oddělení bude o použitých prostředcích informovat.Toto oddělení již začalo v rámci kampaňe "Boj proti bodnutí" upozorňovat obyvatele na místa množení komárů. Komáři se nejvíce vyskytují ve stojaté vodě ve starých pneumatikách, kbelících a jiných nádržích, ptačích brouzdalištích, dětských koupalištích a ucpaných okapech. Komáři jsou nejvíce aktivní od dubna do října.