Roláky, zvonáče, zemité barvy. Newyorský týden módy ovládla 70. léta

Po krátkém comebacku 60. let se návrháři obracejí do další dekády. Styl let sedmdesátých je přece jen rozmanitější: v kurzu tehdy byla luxusní elegance, třpytivé disco, destruktivní punk, ale taky hnutí hippies a jeho návrat ke kořenům. To všechno se promítlo i v kolekcích na aktuálním týdnu módy v New Yorku.