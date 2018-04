První trendy z New Yorku: oranžová barva, třásně i sexy krajka

Oranžová je nová... oranžová

Barva tropických plodů, zapadajícího slunce i vězeňských mundúrů aspirovala na nejžhavější hit sezony už loni v létě. Návrhářům to ale nestačilo a za to, aby se v našich šatnících doopravdy ujala, bojují letos tak rozdílní tvůrci, jako je americký klasik Michael Kors, provokatér a milovník komiksů Jeremy Scott nebo vycházející newyorská hvězda – dvojice Baja East. Zapomeňte na to, že vám oranžová nesluší, v novém spektru odstínů si ten svůj najde každý.

Creatures of the Wind Altuzarra Michael Kors Baja East

Modrá na všechny způsoby

Oproti oranžové to má modrá jednodušší. Je oblíbená, sluší každému a snadno se kombinuje. Po „modrém podzimu“ bude podle všeho následovat jaro a léto plné těch nejkrásnějších odstínů od pomněnkové (volánkové plavky návrhářky Tory Burchové) přes kobaltovou (strukturované kabáty a šaty Michaela Korse) po půlnoční modř (Altuzarrovy elegantní halenky). A nezapomeňte, že modrá si nejlíp rozumí s věčně aktuálním denimem.

Tory Burch Alexander Wang Michael Kors Altuzarra

Ležérně, čistě, minimalisticky

Velké bílé plochy se v jarní a letní módě objevují už tradičně; letos zatím nejčastěji ve spojení s uvolněnými střihy a materiály příjemnými na nošení. Třeba s lehkým úpletem (Baja East), bavlnou (Narciso Rodriguez), lnem (3.1 Phillip Lim) nebo teplákovinou (Alexander Wang). Vypadá to, že módní minimalismus spojený s atletickým vzhledem bude v módě i nadále. Jsme pro.

3.1 Phillip Lim Baja East Narciso Rodriguez Alexander Wang

Povinná lekce z geometrie

Jestli jste si na výrazné vzory dosud moc nepotrpěli, počkejte, až uvidíte geometrické hrátky thajského designéra Thakoona Panichgula nebo newyorského labelu Suno. Kombinace abstraktních motivů a tlumených barev má nádech sedmdesátých let a zároveň je tak trochu futuristická. Pokud jsou na vás čtverce, mřížky a kolmé linky příliš tvrdé, můžete se inspirovat organičtějšími obrazci na šatech Narcisa Rodrigueze.



Narciso Rodriguez Suno Thakoon Suno

Třásně: šik jako už dlouho ne

Dobře, na loňských přehlídkových molech jim to taky slušelo a pokusy vrátit do módy semišové bundy, kabelky, dokonce i boty s třásněmi byly docela úspěšné. Letos jsou ovšem třásně sofistikovanější: barevné, etno, a přitom elegantní podle Tory Burchové. Upletené z korálků nebo doplněné o luxusní krajku v kolekci dua Rodarte. A konečně nadýchané jako peří exotických ptáků v kolekci Riccarda Tisciho pro francouzský módní dům Givenchy.



Tory Burch Rodarte Rodarte Givenchy

Černá krajka – ano, i na léto

Je sexy, rafinovaná a tradičně si ji spojujeme spíš s večírkovou sezonou. Jenže to už neplatí, soudě podle newyorských přehlídkových mol bude černá krajka jedním z dominantních trendů příštího jara a léta. Designéři jako Jason Wu, dvojice Marchesa nebo zmíněný Riccardo Tisci navázali na současnou temně novoromantickou vlnu. Ovšem nově, odvážněji a rafinovaněji.



Jason Wu Givenchy Marchesa Givenchy