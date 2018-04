Móda z New Yorku: futuristické vize, retro z 80. let a „nahá“ podprsenka

O největší rozruch se postarala značka Gypsy Sport, jenž na přehlídkové molo poslala velmi spoře oděné modely a modelky různého věku, rasy, a rozměrů. Na sobě měli například kovové podprsenky, které ale odhalovaly celá prsa, latexové kozačky, nebo obří výstřihy a rozparky.

Jednou z hvězd přehlídky byl teprve desetiletý chlapec Desmond Napoles, který je jedním z nejmladších blogerů a aktivních členů LGBTQ komunity na světě. Ten měl oblečen model s barokním nádechem a nalakované nehty. Přehlídku pak uzavíral transgender model Munroe Bergdorf, který měl dlouhé růžové vlasy a podvazky.

Svěží návrat do 80. let předvedl návrhář Tom Ford. Modelkám oblékl kostýmy v extravagantním provedení, metalické legíny, obří kožichy či provokativní topy s výstřihem tak hlubokým, až se zdá, že nemá konce. Hlavním motivem kolekce je leopardí vzor v nejrůznějším provedení a mišmaš vzorů. Přestože kolekce na první pohled působí jako takové příjemné retro, nechybí jí dynamika a večírkový nádech, tolik typický pro mladou generaci. Zkrátka neocenitelná inspirace, jak si užít horečku sobotní noci.

Odkazy na zajímavou historickou éru jsou patrné i v modelech značky Libertine. Je to především pop art a ikonické motivy Andyho Warhola, jako jsou jídlo či zářivé barvy, stejně tak v kolekci můžeme najít i motivy květiny, nášivky a třásně připomínající nespoutaný styl hippies. Značka klade důraz na kvalitní látky a ruční zdobení. Některé modely jsou pak udělané formou upcyclingu, tedy vyrobeny z již použitého kousku oděvu a přešité do nového.

Pátý element edice roku 2018. To byla show jednoho z nejpozoruhodnějších návrhářů současnosti Jeremyho Scotta. Ten je pověstný svou zálibou v ostrých barvách a ujetých vizích, které přenáší do své tvorby. V New Yorku se pustil do vesmíru a obul modelky do vysokých bot připomínajících skafandr kosmonautů. Na ten ostatně odkazovaly i další detaily z kolekce, stejně tak v nich lze spatřit části kosmické lodi, mimozemšťany a další futuristické výjevy. Modely dokonce měly i speciálně vyrobené barevné paruky, které věrně kopírovaly účes Milly Jovovichové z kultovního snímku.

Inspirace futurismem a akčními filmy byla patrná i u Alexandera Wanga. Hrdinkami v tomto případě byly modelky ve slunečních brýlích a stroze působících přiléhavých šatech či sukních. Některé pak naopak oblékly teplákové soupravy. Zdálo se, jako by se na přehlídkovém mole zhmotnil další díl Matrixu. Návrhář sám však tvrdí, že pouze zobrazil představu o ženě manažerce ve vrcholné funkci. Prostě taková generální ředitelka roku 2018.

To Victoria Beckham předvedla o poznání méně složité kreace. Zaměřila se na ženu jako takovou a její individuální potřeby. Proto jsou součástí kolekce i obří tašky, do kterých se vejde opravdu hodně věcí. Stejně tak v ní najdeme i kabelky malých rozměrů, které uvnitř mají ukrytá zrcátka. Žena si tak kdykoliv může překontrolovat make-up.